“Democraat die gekant is tegen impeachment Trump loopt over naar Republikeinen” kv

15 december 2019

01u45

Bron: NY Times, Politico 2 Een Democraat in het Amerikaans Congres die gekant is tegen de poging van zijn partij om president Donald Trump af te zetten, heeft aan zijn medewerkers laten weten dat hij overstapt naar de Republikeinen. Dat bericht de New York Times op gezag van anonieme bronnen die op de hoogte zijn van het gesprek.

Jeff Van Drew, een Congreslid uit New Jersey, is een van de twee Democraten die op 31 oktober stemden tegen de instelling van het afzettingsonderzoek tegen president Trump. De geruchten over een eventueel vertrek bij de Democraten van Van Drew doen al langer de ronde, maar de politicus heeft altijd gezworen dat hij trouw blijft aan zijn partij. De beslissing om alsnog te vertrekken volgt op een ontmoeting tussen het Congreslid en president Trump op vrijdag.

“Het zou normaal gezien gesteund moeten worden door beide partijen, het zou normaal gezien onbetwistbaar moeten zijn. Het zou iets moeten zijn dat altijd een uitzondering is”, zei Van Drew eerder deze week over de impeachmentprocedure. “Wel, het wordt niet gesteund door twee partijen.”



Republikeinen reageren verheugd over het nieuws. Van Drews beslissing betekent volgens hen een flinke klap voor de Democratische inspanningen om Trump uit het zadel te krijgen. Trump en Van Drew zullen volgende week samen een evenement organiseren, melden bronnen in Washington.

Beslissing uit eigenbelang

Volgens de Democraten handelt Van Drew echter puur uit eigenbelang. Hij raakte in 2018 verkozen in een district dat in feite Republikeins gezind is en in 2016 voor Trump stemde.

Uit een nieuwe peiling in zijn district blijkt dat de politicus nog op slechts erg weinig goedkeuring kan rekenen van de Democratische kiezers: amper 24 procent van hen vindt dat hij opnieuw moet verkozen worden voor het Congres. De poll, die werd afgenomen tussen 7 en 10 december, wees ook uit dat 71 procent van de Democratische kiezers minder geneigd zullen zijn om de herverkiezing van Van Drew te steunen als hij tegen de afzetting van Trump zou stemmen.

“Het is één zaak om tegen de impeachment te stemmen, maar in plaats van verantwoording af te leggen aan zijn kiezers en uit te leggen waarom hij doet wat hij doet, heeft hij nu beslist om de Democratische partij volledig in de steek te laten en over te lopen”, reageert partij- en districtsgenoot Michael Suleiman. “Het is gewoon gewetenloos.”

Het vertrek van Van Drew zal echter weinig impact hebben op de stemming over de impeachment van Trump. De Democratische leiders gingen er sowieso al van uit dat een handvol leden uit eigen rangen, waaronder Van Drew, tegen de afzetting zullen stemmen.