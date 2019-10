“Deal waar ik niets mee te maken heb”: Trumps gewezen veiligheidsadviseur was verontrust over druk op Oekraïne LH

15 oktober 2019

17u11

Bron: Belga 0 John Bolton, de gewezen nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, was erg ongerust over de druk die het Witte Huis op Kiev wilde uitoefenen voor het opstarten van een onderzoek naar de familie Biden. Bolton zou aan zijn medewerkster Fiona Hill gevraagd hebben om de zaak met een advocaat van de Nationale Veiligheidsraad te bespreken. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Fiona Hill legde de verklaringen gisteren af tijdens een tien uur durende hoorzitting achter gesloten deuren in een parlementaire commissie. Hill werd in het kader van het impeachmentonderzoek tegen Trump ondervraagd omdat ze tot augustus, toen ze ontslag nam, binnen de Nationale Veiligheidsraad de belangrijkste adviseur was voor Rusland en Oekraïne.

Bolton zag Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van de president, als "een handgranaat die iedereen gaat opblazen", zo is volgens New York Times en NBC News gebleken uit die hoorzitting. Giuliani zou een centrale rol hebben gespeeld bij de mogelijke pogingen om Oekraïne tot een onderzoek tegen de Democratische politicus Joe Biden en diens zoon Hunter aan te zetten.

“Drugsdeal”

Tijdens een intern overleg zou Bolton de inspanningen van het Witte Huis ook vergeleken hebben met een "drugsdeal" waar hij niets mee te maken wilde hebben. Hill zegt dat ze op vraag van Bolton ook twee keer over de kwestie heeft samengezeten met John Eisenberg, de advocaat van de Nationale Veiligheidsraad. Die ontmoetingen vonden al begin juli plaats, enkele weken voor het controversiële telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Het is erg ironisch dat Bolton iemand een handgranaat noemt, terwijl hijzelf door velen als een atoombom wordt omschreven Rudy Giuliani, persoonlijke advocaat van Trump

In een reactie aan NBC News heeft Giuliani al laten weten erg ontgoocheld te zijn over de "valse" aanvallen die Bolton uit "bitterheid" zou hebben uitgevoerd. “Het is erg ironisch dat Bolton iemand een handgranaat noemt, terwijl hijzelf door velen als een atoombom wordt omschreven."



John Bolton werd in september door Trump de laan uitgestuurd vanwege sterke meningsverschillen rond het buitenlands beleid.