"De VS kan en mag je niet vertrouwen": Khamenei wijst onderhandelingen met Amerika af

21 juli 2018

21u52

Bron: belga 0 De Iraanse opperste leider, grootayatollah Ali Khamenei, wijst verzoeken uit eigen land om te onderhandelen met de Verenigde Staten en president Donald Trump categoriek van de hand.

"Het zou een enorme blunder zijn om te geloven dat door onderhandelingen met de VS de problemen opgelost kunnen worden", vindt Khamenei. De VS kan en mag je niet vertrouwen. Uit de nucleaire deal van 2015 stappen, toont aan dat zelfs een Amerikaanse handtekening niets waard is, klinkt het.

Lof voor president

Grootayatollah Khamenei, die volgens de grondwet het laatste woord heeft in alle strategische belangen, heeft wel lof over voor de uitspraken van president Hassan Rohani tijdens zijn bezoek begin deze maand aan Zwitserland en Oostenrijk. Als Iran door de Amerikaanse sancties geen olie meer kan exporteren, had Rohani daar gezegd, dan zullen andere landen in de regio dat ook niet meer kunnen doen. Dat werd in Teheran geïnterpreteerd als zou Iran in dat geval de Straat van Hormuz aan de Perzische Golf sluiten en daardoor de volledige olie-export in de regio zal blokkeren.

Europa

Het contact met de EU moet volgens Khamenei blijven bestaan. Maar op de EU alleen mag Iran niet vertrouwen bij de aanpak van de problemen na de jongste Amerikaanse sancties. Het land zou het heft in eigen handen moeten nemen en dienovereenkomstig ook zijn oplossingen, zegt Khamenei in een vergadering met diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.