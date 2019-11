Exclusief voor abonnees ‘De vergeten gesprekken met Hitler’: het relaas van Hitlers laatste interview Sven Ponsaerts

20 november 2019

06u39 5 Vanaf vandaag ligt het boek ‘De vergeten gesprekken met Hitler’ in de boekhandel. Het werk bundelt en bespreekt de belangrijkste interviews die de Führer voor het uitbreken van WOII met de door hem uitgekozen buitenlandse media had. Ook historicus Frank Seberechts die aan het boek meewerkte, ziet heel wat parallellen met hoe hedendaagse politici omgaan met media en publieke opinie. “Hitler gebruikte al fake news en praatjes om de westerse publieke opinie te manipuleren.”

Hitler bespeelde de pers zoals geen andere dictator hem dat voordeed, zoveel is zeker. Ondanks de honderdduizenden pagina’s die over de Führer zijn geschreven, zijn de interviews met de belangrijkste Amerikaanse, Britse en Franse journalisten die Hitler in de 17 jaar voor het uitbreken van Wereldoorlog II gaf, zo goed als vergeten. De zestien belangrijkste Hitlerinterviews zijn nu door Frans historicus Eric Branca (61) samengebracht en toegelicht in ‘De vergeten gesprekken met Hitler’. “Het beschrijft hoe Hitler met fake news en praatjes de pers en publieke opinie manipuleerde”, weet ook Belgisch historicus Frank Seberechts (58), die het lijvige nawoord voor het boek schreef. “Zo manipuleerde hij de westerse publieke opinie, die collectief blind bleef voor de ware aard van zijn meedogenloze plannen.”

Lees als HLN+-abonnee onderaan het relaas van het allerlaatste interview van de buitenlandse media met Adolf Hitler, zoals opgenomen in het boek ‘De vergeten gesprekken met Hitler’

