"De vergeten crisis": miljoen mensen op de vlucht in Ethiopië

03 augustus 2018

14u29

Bron: Belga 0 Nieuwe crisis in Afrika: in het zuiden van de veelvolkerenstaat Ethiopië zijn honderdduizenden mensen op de vlucht voor etnisch geweld. De tragedie speelt zich vooralsnog af onder de radar van de internationale aandacht. Nochtans rommelt het al lang in de Afrikaanse veelvolkerenstaat. In naam van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) waarschuwt Crystal Wells voor een humanitaire ramp.

Volgens het VN-bureau voor noodhulp OCHA zijn in juni 987.000 mensen het opflakkerende etnische geweld in de regio's Gedeo en West Guji ontvlucht. Veel van die mensen (over-)leven momenteel opeengepakt in schoolgebouwen, kerken of openbare instellingen. Zij beschikken amper over voedsel en hebben amper aangepaste kledij tegen de koude. "Deze crisis krijgt in het geheel geen aandacht van de internationale gemeenschap. De gevolgen van dat verzuim kunnen vernietigend zijn", zegt Shirin Hanafieh van het ICRC.

De voorbije weken stonden de radicale hervormingen van de nieuwe Ethiopische regeringsleider centraal. Abiy Ahmed wist dan wel vrede te sluiten met de jarenlange rivaal Eritrea (dat lange tijd deel van Ethiopië uitmaakte; nvdr), maar in eigen land heerst hoogspanning onder diverse bevolkingsgroepen.

Ruzie over land

De jongste golf van geweld begon volgens Wells midden april en escaleerde in juni. Grootste twistpunt is onenigheid over het gebruik van land: de regio is dichtbevolkt en de concurrentie over weideland en hulpbronnen is groot.

Volgens Mitiku Kassa, de leider van de Ethiopische diensten voor rampenbestrijding, is het conflict bewust uitgelokt door individuen, veiligheidstroepen en regeringsafgevaardigden. Ze willen allemaal bepaalde groepen tegen elkaar uitspelen voor eigen politiek gewin.

"Moeilijk tot niet bereikbaar"

De instabiele toestand maakt het werk van de hulpverleners er niet gemakkelijker op. "Veel van de getroffen regio's in Zuid-Ethiopië zijn sinds enkele weken moeilijk tot niet bereikbaar", zegt Matthias Späth, de leider van Wereldhongerhulp in de Hoorn van Afrika.

Ethiopië telt zowat 100 miljoen inwoners en wordt sinds lange tijd met harde hand geregeerd. De oppositie is niet in het parlement in Addis Abeba vertegenwoordigd.

De nieuwe premier heeft sinds zijn aantreden honderden politieke gevangenen vrijgelaten, oppositiegroepen van de terreurlijst geschrapt en de verkoop aangekondigd van aandelen van sommige overheidsbedrijven. Ondanks de sterke economische groei blijft Ethiopië echter één van de armste landen ter wereld.

