"De toestand is hopeloos": Maltese journaliste drukte radeloosheid uit in laatste woorden voor haar dood Karen Van Eyken

18u41

Bron: The Guardian 0 AP/Reuters Op de dag dat ze werd vermoord, heeft Daphne Caruana Galizia nog een beklijvende blogpost geschreven over een corruptieaffaire rond premier Muscat en zijn Labour-partij. Vooral de laatste zin van de journaliste klinkt achteraf beschouwd beangstigend: "Overal waar je kijkt, zijn er bedriegers. De situatie is hopeloos."

Caruana Galizia vond dat ze voldoende redenen had om pessimistisch te zijn over de situatie op Malta. Haar tegenstanders hadden voldoende redenen om haar te vrezen. Een autobom heeft haar afgelopen maandag voorgoed het zwijgen opgelegd. Malta verkeert na die laffe daad in shock.

In haar laatste bijdrage die ze maandag online had gezet, viseerde de 53-jarige onderzoeksjournaliste - niet voor het eerst - Maltese politici. Maar zij waren niet de enigen die ze onder vuur nam. Ook in het criminele milieu maakte ze niet bepaald vrienden. Ze spaarde niemand en was onbevreesd. Dat was haar grote kracht. Voor haar moed werd ze geroemd. Haar kritische artikels hielden het eiland in de ban.

Ze vond dat Malta was verworden tot een maffiastaat waar corruptie en witwaspraktijken aan de orde van de dag zijn, politici zich wentelen in straffeloosheid en banden hebben met criminele bendes. Daarnaast geloofde ze dat het rechtssysteem door en door corrupt was en daardoor niet bereid om de wanpraktijken aan te klagen.

De afgelopen 10 jaar zijn er 15 moorden in regelrechte maffiastijl voltrokken op Malta. Ook haar eigen moord past wellicht in dat rijtje.

Speurders zullen moeten nagaan wat ze de laatste maanden allemaal heeft geschreven en onderzocht om enige aanwijzingen te vinden die kunnen leiden naar de moordenaar en of de opdrachtgever. Zo vond ze een link tussen Maltese politici en de Panama Papers en dook ze in een schimmige zaak rond een Russische miljardair die op verdachte wijze een Maltees paspoort had verkregen.

In mei vorig jaar schreef ze: "We moeten niet verbaasd zijn dat de tentakels van de georganiseerde misdaad reiken tot de hoogste politieke echelons in Malta, gebruikmakende van onze democratie om haar doel te bereiken en daardoor ook onze democratie te ondermijnen. Indien dit kan gebeuren in Italië en Oost-Europa, dan kan het ook hier waar de staatsinstellingen zo veel zwakker staan."

