"De opening van de grenzen in 2015 legde druk op alle democraten in Europa"

18 juni 2018

18 juni 2018

19u07

De opening van de grenzen voor vluchtelingen in het jaar 2015 heeft volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) tot op de dag van vandaag een hypotheek gelegd op de politiek voor alle democraten in Europa. "De vluchtelingenpolitiek van 2015 legde een zware last op aan Europa", zei Seehofer in de uitzending "Münchner Runde" van de Beierse omroep.

Daarnaast heeft de opening van de grenzen voor vluchtelingen ook tot een splitsing in de Duitse samenleving geleid, want zo kon de anti-vreemdelingenpartij AfD groeien. "Een democraat kan zo'n evolutie toch niet leuk vinden", aldus Seehofer. "Daarom moeten we een ander asielbeleid krijgen."

Voorts zei hij dat hij goed heeft kunnen samenwerken met kanselier Angela Merkel. "Ik vind haar nog altijd sympathiek." Duitse media meldden dit weekend dat Seehofer twee keer zei niet meer met Merkel te kunnen samenwerken, noemde hij "een van de vele fake berichten" die onlangs waren verschenen.

Volgens Seehofer ging het in de recente discussie over het asielbeleid over "de geloofwaardigheid van de politiek en het goed functioneren van onze rechtstaat. "Recht en orde moeten opnieuw heersen in dit land. Dat is mijn allereerste prioriteit", aldus Seehofer.