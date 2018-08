"De hoofdprijs in de loterij, bijna te mooi om waar te zijn": zo viel Tamara in de armen van een oplichter Leo van Raaij

11 augustus 2018

14u18

Bron: AD 0 TWENTERAND - Terwijl de 30-jarige Tamara uit de gemeente Twenterand met haar vriend Franklin in Slovenië verblijft, krijgt ze een telefoontje van haar huilende vader: haar moeder heeft een aneurysma gehad en wordt in coma gehouden. Ze moet onmiddellijk naar huis komen. Met haar moeder is echter niets aan de hand. Wel met haar vriend...

Tamara doet haar verhaal aan de keukentafel in haar ouderlijk huis. Wallen onder haar ogen verraden slapeloze nachten. Sinds 31 juli, de dag dat ze in alle haast vanuit Ljubljana naar Nederland terugkeerde, leeft ze in een roes. Haar vader zit naast haar, vult zijn dochter soms aan. Ogenschijnlijk rustig, maar intussen voortdurend klikkend met de dop van het lege waterflesje in zijn hand.

Badoo

Tamara leert Franklin Visser (36, foto) op 24 mei kennen via de datingsite Badoo. Drie dagen later geeft ze hem haar telefoonnummer en hebben ze twee weken lang contact via WhatsApp. Hij blijkt een aardige man, open vertellend over de problemen met zijn ex en de omgangsregeling met zijn dochter, die zijn ex niet altijd nakomt. Een vermogend man bovendien, want na de dood van zijn zakenpartner erfde Franklin diens aandelenkapitaal – ruim een miljoen waard – in het bedrijf dat ze samen hadden.

De ouders van Tamara mijmeren over de nieuwe vriend, ’s avonds bij een glaasje wijn. „De hoofdprijs in de loterij, bijna te mooi om waar te zijn”, zegt haar vader tegen haar moeder.

