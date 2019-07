“De hel op aarde”: dronken en schreeuwende festivalgangers maken het wel erg bont op Ryanair-vlucht naar Kroatië LH

09 juli 2019

13u53

Bron: The Daily Mail 0 Een groep Britse festivalgangers heeft het op een Ryanair-vlucht van Manchester naar het Kroatische Zadar wel zeer bont gemaakt. Op videobeelden is te zien hoe tientallen dronken passagiers amok maken tijdens de drie en een half uur durende vlucht. Eén dronkeman moest zelfs braken in het gangpad van het vliegtuig. “Ze gedroegen zich als beesten. Het was de ergste vlucht van mijn leven”, getuigt een andere passagier.

Aneta Zukow (24) en haar vriend Piotr Nesan (32) hadden zich hun vlucht naar Zadar helemaal anders voorgesteld. Het koppel, dat een vakantie van twee weken in het land gepland had, zat middenin het feestgedruis. Aan The Daily Mail getuigt ze dat bijna het hele vliegtuig gevuld was met bezoekers van het Hard Island-festival, omschreven als “dé vakantie voor fans van hardstyle (loeiharde techno, red.)”.



Volgens de vrouw negeerden ze de veiligheidsinstructies, waardoor de vlucht vertraging opliep, en schreeuwden ze erop los. “Een nachtclub zonder muziek op een hoogte van 10.000 voet”, zo omschrijft ze de situatie. “Het was alsof ik in een jungle met wilde dieren was. Het was de hel op aarde, de ergste vlucht van mijn leven. Het was absoluut afschuwelijk.”

Dronken op het vliegtuig gestapt

Op een video is te zien hoe een passagier braakt over zijn kleren, in het gangpad en een rugzak terwijl andere passagiers grijnzend toekijken. “Het was duidelijk dat ze al dronken waren toen ze het vliegtuig opstapten. Niemand mocht tijdens de vlucht alcohol kopen omdat ze al zo dronken waren.” Volgens Zukow maakte de groep het al bont in de luchthaven door “rond te strompelen”, “op koffers rond te rijden” en hadden ze zich bezat in de vele bars op de luchthaven van Manchester. Drie mannen zouden door de politie gearresteerd zijn nadat het vliegtuig geland was.

Een woordvoerder van Ryanair bevestigt dat de bemanning van het vliegtuig om politie-assistentie heeft gevraagd bij de aankomst van het vliegtuig in de luchthaven van Zadar. “Het vliegtuig kon normaal landen en de politie zette de personen uit het vliegtuig. De veiligheid en het comfort van onze klanten, bemanning en vliegtuigen zijn onze eerste prioriteit en de lokale politie onderzoekt de zaak.”

Het festival loopt nog tot 11 juli. Topacts zijn onder meer de Italiaan Technoboy en de Nederlandse dj The Prophet. Of er extra maatregelen worden getroffen voor de terugvlucht van de Hard Island-festivalgangers is niet geweten.