“De hel beleefd”: toeriste moet vier dagen in Thaise cel doorbrengen door elektronische sigaret LH

26 februari 2019

13u06

Bron: Sputnik France, 20 Minutes, France Bleu 3 Als je naar Thailand wil reizen, laat je best je elektronische sigaretten thuis. De 31-jarige Cécilia Cornu kan erover meespreken. Door de e-sigaret waarmee ze betrapt werd op het paradijselijke eiland Phuket, draaide haar droomvakantie uit op een ware nachtmerrie.

Emprisonnée en Thaïlande pour avoir vapoté, Cécilia Cornu, jeune Varoise, témoigne > propos recueillis par @Var_Matin https://t.co/z5PcnOsUTQ pic.twitter.com/kVdqzgI7ZF upday France(@ updayFR) link

In Thailand is de e-sigaret al sinds 2014 verboden. De reden daarvoor is dat de overheid denkt dat het juist jonge mensen aanzet tot roken. Alle e-sigaretten die gevonden door Thaise agenten, worden in beslag genomen en de eigenaar kan een boete krijgen, of zelfs tot tien jaar in de gevangenis belanden. Cécilia kreeg te maken met het ergste scenario.

De jonge vrouw, afkomstig uit een stadje in het zuidoosten van Frankrijk, was twee dagen in de badplaats Karon, toen ze met haar verloofde op hun scooter werd tegenhouden door vier politieagenten. “De e-sigaret die ik in mijn hand had, namen ze meteen af. In eerste instantie vroegen ze meer dan 40.000 baht (omgerekend 1.100 euro) cash, maar ik weigerde”, legt ze uit.

8.000 euro gerechtskosten

Vervolgens werd ze meegenomen naar het commissariaat. Ook haar paspoort werd afgepakt. Uiteindelijk werd Cécelia een dikke week later veroordeeld tot een boete van 23 euro. Haar ouders hadden echter al 8.000 euro kosten moeten ophoesten aan advocaten, gerechtskosten en de politie.

Cécilia geloofde op dat moment dat de nachtmerrie voorbij was, tot ze aan de vooravond van haar terugkeer naar Frankrijk opnieuw tegengehouden wordt. Toen ze haar paspoort wilde ophalen, kreeg ze tot haar grote verbazing te horen dat ze naar Bangkok zou overgebracht worden, om het land uitgezet te worden. Bij aankomst in de Thaise hoofdstad moest ze onmiddellijk naar de gevangenis.

We zaten met zestig vrouwen op amper zeventig vierkante meter, het was er veertig graden Cécilia

“We zaten met zestig vrouwen op amper zeventig vierkante meter, het was er veertig graden”, getuigt ze. Uiteindelijk zal ze er vier dagen en drie nachten doorbrengen. “Het voedsel werd door tralies gegeven, zoals in kerkers tijdens de middeleeuwen. We kregen drinken uit oude verfpotten. Ik sliep op de grond en at niets anders dan rijst. Ik heb de hel beleefd!”

“Nooit meer Thailand”, zegt ze nog op haar Facebookprofiel. Cecilia waarschuwt nu andere reizigers om extra alert te zijn voor corruptie, als ze naar Thailand reizen en zeker op voorhand te checken welke voorwerpen in het land van bestemming verboden zijn.