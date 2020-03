Exclusief voor abonnees

“De gezondheidszorg van Lombardije staat op instorten”

Pauline Valkenet in Italië

10 maart 2020

07u57

Bron: Trouw

38

Door de duizenden coronapatiënten in de overvolle ziekenhuizen in de Noord-Italiaanse regio Lombardije draaien artsen en verpleegkundigen dubbele shiften. “We zijn inmiddels gedwongen om intensive care-plekken in de gang en in de operatiekamers in te richten. Alle bedden zijn bezet.”