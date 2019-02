“De geur van angst achtervolgt me nu nog”: Charlie (61) getuigt over de dag waarop moordenaar zijn ouders, zusje en broer vermoordde ttr

06 februari 2019

00u01

Bron: Daily Mail 0 Zoals na elke schooldag wandelden Charlie Otero en zijn zusje Carmen en broertje Danny samen naar huis. Toen ze de voordeur opentrokken, veranderde hun leven plots in een nachtmerrie. De drie troffen op 15 januari 1974 hun ouders, broer en zusje dood aan. Nu, 45 jaar later, getuigt de 61-jarige Charlie uit de Amerikaanse staat Kansas over de gruwelijke feiten. “Het voelde alsof mijn hart uit mijn lichaam werd gerukt”, vertelt de zestiger aan ‘Daily Mail’.

“De geur van angst achtervolgt me sinds 15 januari 1974. Het is de dag waarop ik mijn ouders, broer en zusje dood aantrof”, getuigt Charlie. Joseph (38), Julie (33), Josephine (11) en Joseph Jr. (9) werden vermoord door Dennis Rader, een van de meest beruchte seriemoordenaars van Amerika. Rader bracht tussen 1974 en 1991 tien mensen om het leven in Wichita, de grootste stad van de staat Kansas.

“Toen ik na schooltijd thuis aankwam, zag ik meteen dat er iets mis was. De garagepoort stond open en de auto van mijn vader was weg. Dat was vreemd, omdat mijn vader nooit de poort liet openstaan. Bovendien liep onze hond helemaal alleen buiten”, zegt Charlie aan ‘Daily Mail’. “Ik riep of er iemand thuis was, maar ik kreeg geen antwoord.”

Vastgebonden

Charlie, die zich stilaan zorgen maakte, ging een kijkje nemen in de woonkamer. Daar zag hij zijn ouders bewegingsloos op de grond liggen. “Het voelde alsof mijn hart uit mijn borst werd gerukt. Hun armen en benen waren vastgebonden. Ik herinner me nog hoe koud ze aanvoelden”, aldus Charlie, die zijn ouders probeerde los te maken. “Mijn vader had zijn tong half afgebeten en had een riem rond zijn nek. Mijn moeder zag bont en blauw en haar nagels waren helemaal gescheurd. Mijn broer Danny rende intussen naar de buren, die de politie verwittigden.”

Vanaf dan werd het zwart voor de ogen van Charlie, die zich nog weinig kan herinneren van wat er zich nadien afspeelde. De politie kwam ter plekke en bracht hem samen met zijn zus Carmen en broer Danny naar het politiekantoor. “Ik kon niet geloven wat ik zopas had gezien. Ik vroeg waar mijn ouders, Joseph en Josephine waren, maar de politie vroeg me of mijn vader in staat was om zoiets gruwelijks te doen. Ze dachten aanvankelijk dat hij hen om het leven had gebracht, maar al snel werd duidelijk dat dat niet het geval was”. Iemand was het huis van het gezin Otero binnengedrongen en had Joseph, Julie, Jospehine en Joseph Jr. koelbloedig om het leven gebracht.

Het zou nog tot 2005 duren vooraleer de politie kon achterhalen wie er achter de moord op de familie Otero zat: Dennis Rader.

“Jonge meisjes”

Dennis Rader hield op 15 januari 1974 het gezin Otero rond 08.30 uur nauwlettend in het oog. Toen de jongste telg, Joseph Jr., naarbuiten wandelde, sloeg Rader toe. Hij nam zijn wapen en mes, duwde Joseph Jr. terug naar binnen en bedreigde vader Joseph, moeder Julie en Josephine. Hij vertelde het gezin dat het een overval was en bond hen alle vier vast. Even later richtte hij zijn wapen op vader Joseph en moeder Julie en haalde hij de trekker over. De twee kinderen zagen alles gebeuren.

Vervolgens sleepte Rader Joseph Jr. naar zijn slaapkamer, waar hij een plastic zak over het hoofd van het jongetje trok. Rader nam plaats in een stoel en keek toe hoe het jongetje langzaam stierf. “Daarna vergreep hij zich aan mijn zus Josephine”, vertelt Charlie. “Rader vertelde tijdens een van de verhoren dat mijn zus aan hem vroeg wat er met haar zou gebeuren. Hij antwoordde dat ze snel in de hemel zou zijn bij haar ouders en broertje.” Voordat Rader Josephine brutaal vermoordde, verkrachtte hij haar, zo bleek uit autopsie. “Na de moorden ging hij naar de garage, nam de auto van mijn vader en ging ervandoor”.

Schijnwerpers

Rader bracht tussen 1974 en 1991 tien mensen om het leven in Wichita. Het zou echter nog tot 2005 duren vooraleer de beruchte moordenaar door de mand viel. Er was in die periode immers nieuwe media-aandacht ontstaan, net omdat de eerste moorden 31 jaar geleden gebeurd waren.

Rader voelde zijn moment gekomen om opnieuw in de schijnwerpers te staan. Hij stuurde maar liefst elf hints de wereld in. De krant ‘The Wichita Eagle’ kreeg bijvoorbeeld een brief van een zekere Bill Thomas Killman, met daarbij een fotokopie van het gestolen rijbewijs van Vicki Wegerle. Tot dan toe werd niet gedacht dat de 28-jarige vrouw het slachtoffer geworden was van de moordenaar.

Op 16 februari 2005 stuurde de dader een floppydisk met bezwarende inhoud naar tv-zender KSAS-TV. De politie kon er echter ook een verwijderd Word-document op terugvinden over de Evangelisch-Lutherse Kerk. De tekst bleek het laatst gewijzigd te zijn door een zekere Dennis. Het nodige speurwerk leidde uiteindelijk naar Rader, die tot tien keer levenslang werd veroordeeld.

Hoop

Charlie groeide na de brutale moord samen met zijn broer Danny en zus Carmen op bij een vriend van de familie. “Mijn leven is drastisch veranderd sinds die beruchte dag”, klinkt het. De zestiger voelde aanvankelijk woede, maar die kwaadheid wil hij nu vooral omzetten in een boodschap van hoop. “We moeten vooruit. Rader zit in de gevangenis. Ik probeer me te focussen op mijn leven en zo min mogelijk aan hem te denken”, klinkt het.

Begin dit jaar verscheen het boek ‘A Serial Killer’s Daughter: My Story of Faith, Love, and Overcoming’, waarin Kerri Rawson, de dochter van Rader, beschrijft hoe het is om door het leven te gaan als “dochter van een moordenaar”. Daardoor kreeg de zaak rond Dennis Rader opnieuw aandacht in Amerikaanse media.