"De ene gids werd beledigd, de andere geduwd": burgemeester hekelt "dwaze" gedrag van toeristen op Mont Blanc

18 augustus 2018

17u53

Bron: The Telegraph 0 Bergbeklimmers die gidsen te lijf gaan of een vlag meezeulen die ze willen neerpoten op de Mont Blanc... Het zijn slechts twee voorbeelden van het "dwaze" gedrag van toeristen. Jean-Marc Peillex, de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains is het meer dan beu. "Is de top van respectloosheid bereikt?", schrijft de misnoegde burgemeester op Twitter.

Elke zomer beklimmen zo'n 400 avonturiers de Mont Blanc, maar volgens de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains gedragen veel klimmers zich als "dwazen". In zijn tweet geeft hij een overzicht van incidenten die deze zomer plaatsvonden.



Zo kreeg een gids tijdens een beklimming een vuistslag van een klimmer. De man was kwaad geworden, omdat de gids hen niet doorliet tijdens een afdaling. Een andere gids werd beledigd nadat hij een klimmer erop wees dat hij een werktuig moest opbergen. Een derde gids werd zelfs door boze klimmers geduwd. Naast beledigingen en vechtpartijen, houden klimmers zich volgens de burgemeester niet aan de regels. Enkele klimmers kampeerden op een schuilplaats voor noodsituaties, wat verboden is.

#saintgervais Les bouffons sont toujours sur le #montblanc pic.twitter.com/sxgFCwLwaZ Jean-Marc PEILLEX(@ PEILLEX) link

"Of hoe mensen bijna straffeloos dwaas kunnen blijven doen", schrijft Peillex op Twitter. "Wie kan het onverdedigbare nog verdedigen, wie kan nog laten geloven dat we dit moeten aanvaarden onder het principe van vrijheid? In 2019 moet de Mont Blanc zijn verloren waardigheid weer terugkrijgen!"



Eerder deze week postte Peillex nog foto's van een ander voorval op de Mont Blanc. Enkele Letse bergbeklimmers namen tijdens hun beklimming een tien meter lange mast mee. Die wilden ze neerpoten op de Mont Blanc.

#saintgervais inadmissible Des alpinistes représentants de la #Lettonie tentant l’ascension du #montblanc por y planter un mât de 10 metres pour feeer le centenaire d l’indépendance pic.twitter.com/fOXdw7PDXV Jean-Marc PEILLEX(@ PEILLEX) link

De Goûter-route op de Mont Blanc is erg in trek bij klimmers. De burgemeester schrijft in zijn tweet dat begin augustus dagelijks zo'n tachtig mensen de Goûter-route, die een maximale capaciteit van 120 heeft, volgden. Door vallende rotsblokken op die route werd klimmers toen aangeraden een andere route te nemen, maar volgens Peillex werden die waarschuwingen niet gevolgd.

Peillex vindt dat er dringend iets moet veranderen aan het "laks" beleid. Hij stelt voor dat avonturiers een licentie nodig hebben om de Mont Blanc te beklimmen. Dat voorstel werd echter afgewezen door Pierre Lambert, prefect van de Haute-Savoie. "Op basis van de huidige wetgeving is dit onmogelijk", klinkt het.