"De dagen van nationale rouw zijn dezer dagen voor Italië, maar laat niemand bij ons zich gerustgesteld voelen. België is in hetzelfde bedje ziek." ONZE OPINIE. Genua, la superba Jan Segers

16 augustus 2018

Een munt die instort maakt de burger arm. Een brug die instort kost de burger het leven. De vrije val van de Turkse lira is dramatisch, de instorting van de Ponte Morandi ronduit tragisch.

Harder kan het vertrouwen van een burger in zijn overheid niet geschokt worden. Ook hiervoor al was dat vertrouwen minimaal, maar Genua is de druppel. Als je op een alledaagse vakantiedag niet eens meer onbezorgd van Pisa naar Nice kunt cruisen, als je op een doordeweekse werkdag niet onbekommerd van de ene kant van de stad naar de overkant kunt rijden, als je nooit meer de brug van Temse of het viaduct van Vilvoorde oversteekt zonder het idee, ergens in je achterhoofd, dat elke rit wel eens je laatste zou kunnen zijn, dan stopt het. Dan is de middenvinger al wat je nog rest, toch?

