"Dat zal je leren": operator noodcentrale die verdrinkende vrouw bot terechtwees vrijgesproken

23 december 2019

16u51

Een operator van een noodcentrale in de Amerikaanse staat Arkansas gaat vrijuit voor de manier waarop ze afgelopen zomer de oproep van een verdrinkende vrouw behandelde. Op een opname van het gesprek is te horen hoe een doodsbange Debbie Stevens (47) minuten voor haar dood terechtgewezen wordt, nadat ze met haar auto in een overstroming terechtgekomen was. "Dat zal je leren om de volgende keer niet in het water te rijden", klonk de respons bot.

Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 24 augustus. Debbie Stevens was kranten aan het rondbrengen, toen haar wagen door noodweer plots in een overstroming belandde en vast kwam te zitten tussen enkele bomen. Ze moest lijdzaam toezien hoe het water langzaam steeg. Nadat ze eerst haar familie gebeld had, toetste ze het noodnummer in.

Allerlaatste shift

Haar oproep liep om 4.38 uur binnen bij de politie van Fort Smith. Operator van dienst was Donna Reneau, die aan haar allerlaatste shift bezig was. Twee weken eerder had ze ontslag genomen, nadat ze zes jaar actief was geweest bij de ordediensten.





“Ik heb een noodgeval, een ernstig noodgeval”, kan je Stevens in paniek horen zeggen op een opname van het gesprek die later werd vrijgegeven. “Ik kan er niet uit en ik ben doodsbang, mevrouw. Kan je me alsjeblief helpen?” Even later huilt ze: “Ik ga sterven.”





“Je gaat niet sterven”, klinkt het antwoord meermaals. “Ik snap niet waarom je zo in paniek bent. Het enige resultaat is dat je zuurstof daarbinnen op raakt. Kalmeer dus.” (lees hieronder verder)

Terwijl het water langzaam stijgt in de wagen, kan je Stevens horen snikken: “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.” Waarop de operator botweg antwoordt: “Dat zal je leren om de volgende keer niet in het water te rijden.” “Ik kon het niet zien, mevrouw”, snikt Stevens. “Het spijt me. Anders zou ik het niet gedaan hebben.” Maar ook dat kan op geen begrip rekenen: “Ik snap niet hoe je dat niet gezien kan hebben. Je moest erover rijden”, aldus de operator. “Het is niet opeens verschenen.”

Als Stevens opmerkt dat ze mensen ziet die naar haar aan het kijken zijn, maar niet helpen, wordt de operator nog brutaler. “Heel wat mensen hebben de hulpdiensten al gebeld voor jou, het is niet dat ze niets doen”, aldus Reneau. “Ze willen gewoon zichzelf niet in gevaar brengen omdat jij dat hebt gedaan.” En even later, terwijl ze probeert om de exacte locatie van de drenkelinge te bepalen: “Mevrouw Debbie, je moet zwijgen, oké? Je moet luisteren.”

Ademen

Op zeker moment in het gesprek begint Stevens zich te excuseren, omdat ze “zo onbeleefd” is door maar te blíjven vragen, wanneer er hulp komt. Als ze zegt dat ze moet braken, repliceert Reneau: “Je ligt in het water, je kan gerust overgeven, het is niet dat het iets uitmaakt.”

In de laatste seconden van de oproep begint Stevens te gillen dat de wagen aan het bewegen is. Ze roept dat ze niet meer kan ademen en dat het water haar omlaag trekt. “Mevrouw Debbie, je ademt gewoon goed, want je roept tegen me. Dus kalmeer. Ik weet dat je bang bent.” (lees hieronder verder)

Als het begint te klinken alsof de vrouw onder water zit, hoor je Reneau zeggen: “Mevrouw Debbie? Mevrouw Debbie? Oh God, hebben ze haar al gevonden? Ze zit onder water.”

De hulpdiensten slaagden er even later in om de auto te lokaliseren, maar konden ondanks verwoede pogingen om de vrouw te reanimeren alleen vaststellen dat ze verdronken was.

Er volgde een golf van verontwaardiging toen het nieuws in de media uitlekte en er werd zelfs een petitie georganiseerd om de operator te vervolgen. Die werd bijna 25.000 keer ondertekend.

Intern onderzoek

Er werd een intern onderzoek bevolen bij de politie en dat kwam nu tot de conclusie dat de – intussen voormalige – operator niets strafbaars deed en niet nalatig was. Meer nog, ze gaf de oproep kort nadat die binnenliep, meteen een hoge prioriteit. Er waren echter veel noodoproepen die dag en zelfs toen de wagen gevonden was, konden de hulpdiensten er door het kolkende water niet makkelijk bij.

Mocht de vrouw nog in dienst geweest zijn, dan zou er volgens de politie van Fort Smith geen reden geweest zijn om haar te ontslaan. De autoriteiten gaven wel toe dat ze onbeleefd was geweest. “Ik begrijp de afschuw en de bezorgdheid volledig”, aldus commissaris Danny Baker. “Ik wil niet dat iemand van onze mensen zo omgaat met anderen.”

Reneau had nochtans geen slechte staat van dienst. In februari werd ze nog verkozen tot dispatcher van het jaar, zo is te lezen op de Facebookpagina van de politie. En een jaar eerder werd ze op dezelfde Facebookpagina omschreven als een “toegewijde operator” die altijd “puik werk leverde”.