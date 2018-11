“Dat onderzoek bezorgt Amerikaanse collega’s hoofdpijn”: Kremlin herhaalt niets te maken te hebben met Rusland-onderzoek AW

08 november 2018

13u44

Bron: Belga 0 Rusland "heeft niets te maken" met het Amerikaans onderzoek naar beschuldigingen van beïnvloeding van de presidentiële verkiezingsstrijd van 2016 door Moskou. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin nog eens benadrukt.

"Dat onderzoek bezorgt onze Amerikaanse collega's hoofdpijn. Daar hebben wij niets mee te maken", verklaarde Dmitri Peskov aan journalisten die hem vroegen of het ontslag van de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions gevolgen kan hebben voor het onderzoek dat door Robert Mueller geleid wordt. "Wat de commissie Mueller tot dusver heeft voortgebracht, kan nauwelijks een kritische beoordeling doorstaan", voegde Peskov eraan toe.



Jeff Sessions diende gisteren zijn ontslagbrief in "op vraag van" de Amerikaanse president Donald Trump. Sessions, een strikt conservatieve voormalige senator uit Alabama, werd in de verkiezingsstrijd beschouwd als de eerste en belangrijkste steunpilaar van de latere president.

Maar Trump nam het Sessions kwalijk dat hij zichzelf wegens mogelijke partijdigheid uit het onderzoek in de affaire Rusland terugtrok. Sessions ontmoette de toenmalige Russische ambassadeur voor de VS, Sergej Kisljak, tweemaal. Dat gebeurde voor zijn ambtsaanvaarding. De president beschuldigde Sessions ervan een "erg zwakke" minister te zijn die hem niet kan beschermen tegen een "oneerlijke heksenjacht".

Robert Mueller

Procureur Mueller -die van 2001 tot 2013 directeur van de FBI was onder George W. Bush en vervolgens Barack Obama- probeert vast te stellen of er in de verkiezingsstrijd van 2016 afspraken waren gemaakt tussen Moskou en het campagneteam van Trump en of de president zich schuldig maakte aan belemmering van de rechtsgang.

Rusland ontkent elke inmenging in de verkiezingen van 2016.