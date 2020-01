Exclusief voor abonnees

“Dat de beste vrouw moge winnen”

Democraten moeten kiezen tussen radicaal of gematigd - en New York Times vindt Sanders en Biden te oud

Guy Van Vlierden

20 januari 2020

18u50

0

De Amerikaanse Democraten blijven worstelen met de vraag wie Donald Trump in november kan verslaan. Een stokebrand die radicaal de andere kant opgaat, of een bezadigde figuur die de kiezers in het midden achter zich schaart? Zelfs The New York Times weet het niet. Die breekt met alle tradities door twee kandidaten te steunen — en de koplopers zijn daar niet bij.