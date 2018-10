‘Dame met grijs haar’ niet gediend van koffiebeleving bij Nespresso: “Schending van mijn waardigheid” Berendien Tetelepta

31 oktober 2018

14u45

Bron: De Gelderlander 0 In de vernieuwde Nespresso-winkel in de Nederlandse stad Arnhem is koffie kopen nu ‘een beleving’. Niet alle klanten zijn van die nieuwe beleving gediend, vraag dat maar aan klante Ans Talsma (74).

Koffie is emotie en verdient meer dan een transactie bij een toonbank, vindt Herman Rooswinkel, commercieel directeur van Nespresso Nederland. Talsma is één van de klanten die die emotie in Arnhem ervoer, zij het vermoedelijk niet zoals het bedoeld is.

Ik vind het heel kwalijk als een verkoper mij van top tot teen bekijkt en noteert hoe ik er uitzie Ans Talsma

Terwijl Talsma moest wachten op haar beurt, schreef een rondlopende medewerker haar uiterlijke kenmerken op. Daarmee kreeg ze een plaats in een virtuele wachtrij. ‘Dame met grijs haar, zwarte pantalon en grijs jack. Als vierde aan de beurt’, stond er.

Talsma ontstak in woede bij het lezen van de beschrijving. "Wat een schending van mijn waardigheid en privacy. Ik vind het heel kwalijk als een verkoper mij van top tot teen bekijkt en noteert hoe ik er uitzie. Als ik nou een slechte dag had, wat stond er dan? Dame met vet haar en slonzige kleding? Ik heb een klacht ingediend bij het hoofdkantoor, maar heb daar niets op terug gehoord. Op deze manier wens ik geen koffie meer te kopen bij Nespresso.”

Ultieme beleving

Een woordvoerder van Nespresso zegt dat de virtuele wachtrij nodig is voor de ultieme koffiebeleving. “Nadat de klant in de virtuele wachtrij is geplaatst, kan de klant zich vrij door de winkel bewegen, zonder in een fysieke rij plaats te hoeven nemen en daar te wachten. Op het moment dat de klant aan de beurt is, is onze medewerker in staat om op basis van de genoteerde omschrijving de klant te herkennen, te benaderen en vervolgens te helpen.”