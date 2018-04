"Daklozen openen graven op kerkhof om in te slapen" lva

02 april 2018

02u24

Bron: Metro UK 0 Op de begraafplaats van Mill Road in het Engelse Cambridge hebben daklozen graven opengemaakt om in te slapen. Het is een beruchte plaats waar voorbijgangers vaak getuige zijn van hoe mensen zich injecteren met drugs.

Op het kerkhof wordt gekampeerd, alcohol geconsumeerd en drugs gebruikt. Vrijwilligers en gemeentewerkers die de achtergelaten troep opkuisen vonden er al 213 drugsnaalden. Ze stelden ook vast dat grafstenen waren verwijderd om in de graven te kunnen slapen.

De taferelen zijn soms schokkend voor de buurtbewoners. "Eén inwoner zag hoe een man, met zijn broek naar beneden, zichzelf injecteerde in zijn dij terwijl hij op een graf zat. Ze was geschokt”, vertelt een gemeentewoordvoerder. "Het gebeurde in het zicht van een heleboel mensen."

"We zullen beginnen met patrouilleren", zegt de woordvoerder, "en wanneer het broedseizoen van de vogels voorbij is gaan we beginnen met dichte begroeiing op het terrein te verwijderen." De dichte vegetatie zorgt ervoor dat mensen ongemerkt op het terrein kunnen kamperen.