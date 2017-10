“Dader Las Vegas heeft hulp gekregen”

14u17

Bron: The Guardian, news.com 0 AP Stephen Paddock opende zondagavond het vuur op de mensenmassa van een muziekfestival. 58 mensen kwamen om het leven, zeker 500 anderen raakten gewond. Stephen Paddock zou hulp gekregen hebben om zijn bloedbad aan te richten. Dat is althans het vermoeden van sheriff Joseph Lombardo. De politie heeft bovendien ook aanwijzingen dat de schutter van plan was om nadien te vluchten. Over het motief van Paddock zitten onderzoekers nog steeds met de handen in het haar.

Lombardo heeft tijdens een persconferentie een aantal onthullingen gedaan over het onderzoek naar de schietpartij in Las Vegas. “Gezien zijn grote verzameling wapens en de explosieven in zijn auto, moeten we ervan uitgaan dat hij op een bepaald moment hulp heeft gehad”, zei Lombardo. De sheriff had eerder deze week nog gezegd dat Paddock waarschijnlijk alleen handelde, maar dat trekt hij nu dus in twijfel.

Tot hiertoe hebben onderzoekers echter nog niemand anders kunnen linken aan het bloedbad. Ook de vriendin van Paddock, Marilou Danley, is geen verdachte in de zaak. Volgens Lombardo zijn onderzoekers nog op zoek naar anderen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij. “Het is mogelijk dat Paddock een “superman” was die dit allemaal op zijn eentje heeft gepland”, zei Lombardo. “Maar ik vind het moeilijk om dat te geloven."

Gisteren is de vraag ook gerezen of Paddock wel alleen was in zijn kamer in het Mandalay Bay-hotel. Op een foto van een mogelijke rekening van roomservice voor Paddocks kamer staat het aantal gasten als twee aangeduid. De politie heeft gezegd dat Paddock wel degelijk alleen was in zijn kamer. Maar dat hij de identiteitskaart van zijn vriendin heeft gebruikt om in te checken, wat zou kunnen verklaren waarom het hotel dacht dat er twee mensen in de kamer aanwezig waren.

BREAKING: Copies of receipts from #LasVegasShooter's room service confirm my previous reporting that shooter checked in earlier than Sept 28 pic.twitter.com/MtnUhBR6Bx Laura Loomer(@ LauraLoomer) link

Feiten

Aaron Rouse van de FBI wou over het vermoeden van Lombardo weinig commentaar kwijt. “Theorieën zijn allemaal goed en wel – en iedereen mag een theorie hebben”, zei Rouse. “Maar ik moet het met de feiten doen en de sheriff ook. Wij gaan geen veronderstellingen maken.”

Rouse voegde er nog aan toe dat de FBI “een aantal theorieën” aan het bekijken is, maar dat hij die nog niet zal bekendmaken. Rouse, die voorzichtiger was in zijn opmerkingen dan de sheriff, weigerde ook te zeggen wat de vriendin van Paddock heeft gezegd tegen de agenten. Danley heeft na haar ondervraging zelf een statement gegeven waarin ze zegt dat ze geen idee had van de plannen van haar partner. “Het is nooit in mij opgekomen dat hij plannen had om geweld te plegen tegen anderen”, liet ze weten via haar advocaat. “Hij heeft nooit iets tegen mij gezegd of gedaan dat ik als een waarschuwing zag voor zoiets vreselijks.” Maar sheriff Lombardo leek haar woorden dan weer in twijfel te trekken tijdens de persconferentie: “Iedereen in haar situatie zou waarschijnlijk hetzelfde zeggen.”

Ontsnappen

Paddock, die zelfmoord heeft gepleegd net voor het SWAT-team zijn kamer binnenviel, zou wel van plan geweest zijn om te ontsnappen. Volgens de politie zouden daar alleszins aanwijzingen voor zijn. Maar wat die aanwijzingen precies zijn, werd niet verteld.

Laatste dagen en uren

Ondertussen wordt wel steeds duidelijker wat Paddock in zijn laatste dagen en uren voor zijn schietpartij heeft gedaan. Zo had hij enkele uren voor het bloedbad nog zitten gokken in het casino van het hotel. De week voor de massamoord had de 64-jarige schutter via Airbnb nog een appartementje gehuurd dat uitkeek op het Life is Beautiful- festival in Las Vegas, dat dat weekend plaatsvond. De sheriff heeft niet gezegd wanneer de kamer precies geboekt was en met welke bedoelingen. “Was hij voorbereidingen aan het treffen? We weten het nog niet.”

Motief?

De FBI zoekt nog steeds naar het motief van Paddock. “Het profiel van Paddock lijkt niet overeen te komen met dat van andere massamoordenaars. We hebben zijn motief nog niet kunnen achterhalen. We vragen iedereen om ons wat tijd te geven om te onderzoeken", aldus de FBI-agent Rouse. Sheriff Lombardo beschreef Paddock dan weer als een “gevaarlijke en gestoorde man die blijkbaar een geheim leven leidde”.