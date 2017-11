"Dader heeft aanslag in Manhattan wekenlang voorbereid" Elisa Schanzer

De dader van de aanslag in New York Sayfullo Saipov. De terrorist in New York plande de aanslag van gisteren lang van tevoren. De 29-jarige dader heeft de aanval met de pick-uptruck naar alle waarschijnlijkheid gedurende enkele weken voorbereid, zei een woordvoerder van de politie.

"Hij deed het in naam van IS. Het lijkt of de man de instructies van IS bijna punt voor punt heeft gevolgd.'' Bij de aanslag gisteren in het zuidwesten van Manhattan werden acht mensen gedood, elf raakten er gewond.

Volgens de justitiële commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is de dader de Verenigde Staten binnengekomen op een zogenaamd diversiteitsvisum uit Oezbekistan in 2010. Commissievoorzitter Bob Goodlatte heeft gevraagd het programma voor deze visa te beëindigen.

President Donald Trump liet tijdens een kabinetsvergadering op het Witte Huis weten dit programma inderdaad te willen beëindigen.