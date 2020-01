“Dacht niet dat hij eraan zou sterven”: vrouw krijgt 25 jaar voor vergiftigen echtgenoot met oogdruppels jv

17 januari 2020

Bron: NBC News, Newser, The Herald 1 De 53-jarige Lana Sue Clayton uit Clover in South Carolina is veroordeeld tot 25 jaar cel voor het doden van haar 64-jarige echtgenoot, Steven Delvalle Clayton. Ze had hem vergiftigd met oogdruppels. Ze dacht niet dat hij eraan zou sterven, beweerde ze. En dat hij haar jarenlang mishandeld had.

Lana Clayton pleitte gisteren schuldig aan vrijwillige doodslag op Steven Clayton, een welgestelde zakenman uit Florida met wie ze vijf jaar getrouwd was. Zij was al zijn zevende vrouw, kinderen had hij niet. Lana Clayton had hem oogdruppels toegediend met giftige doses tetrahydrozoline, het werkende bestanddeel van het geneesmiddel tegen rode ogen. Het slachtoffer stierf op 21 juli 2018 thuis in Clover, South Carolina. De autopsie wees vergiftiging door tetrahydrozoline aan als doodsoorzaak.

Een maand later werd zijn echtgenote aangehouden op verdenking van moord. Ze gaf toe dat ze de oogdruppels in het drinkwater van haar rijke man had vermengd zonder dat hij het wist. “Je liet hem drie dagen afzien”, zei de rechter gisteren. Hij verwees naar de aanvangsdatum van 19 juli 2018 waarop de vrouw haar man was beginnen vergiftigen. Drie dagen later viel hij, volgens de openbare aanklager na een laatste hoge dosis, thuis dood van de trap. Lana Clayton had ook zijn telefoon verstopt zodat hij niet om hulp kon bellen.

Clayton zei dat ze zijn dood niet had beoogd, maar hem enkel ziek had willen maken. “Ik dacht niet dat hij erdoor zou sterven.” Toen ze vernam dat de oogdruppels wel degelijk de doodsoorzaak waren, wou ze zichzelf ook van het leven beroven, snikte ze voor de rechtbank. “Ik kon niet leven met de gedachte dat ik zoiets verschrikkelijks had gedaan.” Ze bood ook haar verontschuldigingen aan. De nabestaanden van Steven Clayton slikten dat niet. De zus van de overledene, Rose Marie Clayton, noemde de beschuldigde onomwonden een “monster”. Ze zei: “Ze heeft veel mensen misleid en kwam er nog bijna mee weg.”

Kruisboog

De verdediging prees de beklaagde nog als verpleegster van het Amerikaans ministerie van Veteranenzaken in Charlotte. Haar advocaten beschreven ook hoe Lana Clayton als kind seksueel misbruikt werd en later was verkracht in een legerkazerne. Ze zou kampen met een posttraumatische stressstoornis.

De openbare aanklager haalde hebzucht aan als motief van Lana Clayton. Zij was de enige erfgename van het fortuin van haar man. De villa in het chique Lake Wylie nabij Charlotte was al meer dan 1 miljoen dollar (900.000 euro) waard en de rest van zijn vermogen bedroeg nog eens zoveel. Lana Clayton werd veroordeeld tot 25 jaar cel. Het betrof een schikking. Als het tot een moordproces zou zijn gekomen, riskeerde ze levenslang;

In 2016 had ze haar man al eens met een kruisboog in het achterhoofd geschoten. Een ongelukje, zei ze toen aan de politie. Jaren later veranderde ze haar versie van de feiten. Haar echtgenoot had tijdens een ruzie iets naar haar geworpen en zij had met de kruisboog naar hem geschoten, terwijl ze van hem wegliep.