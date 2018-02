“Daar kan ik niet van leven”: socialite niet tevreden met 1 miljoen euro plus alimentatie van 100.000 euro per maand na scheiding Koen Van De Sype

22 februari 2018

14u16

Bron: Page Six, Monaco Wealth Management, Le Temps, New York Post 5 Liefde maakt blind. Dat moet ook miljardair Maurice Alain Amon (67) denken, nu hij in een bittere echtscheiding verwikkeld is met zijn vrouw Tracey Hejailan-Amon (49). De twee huwden in 2008 in Hongkong zonder een huwelijkscontract. En dat zou hem nu zuur kunnen opbreken.

Een rechtbank in Monaco kende de vrouw een eenmalig bedrag toe van ruim een miljoen euro, met daarbovenop een maandelijkse alimentatie van 100.000 euro. Dat schrijft het magazine Page Six. Maar Tracey is niet onder de indruk. “Daar kan ik niet van leven”, liet ze al optekenen.

Fortuin

De soap rond de echtscheiding is al een paar jaar aan de gang. Maurice – de erfgenaam van een Zwitserse familie die haar fortuin verdiende met het leveren van de inkt die nodig is om geld te drukken (SICPA) – diende de echtscheidingspapier eind 2015 in. En dat deed hij in Monaco, waar hij al sinds 2011 gedomicilieerd is. Iets waar Tracey niet akkoord mee was.

Monaco staat er immers om bekend dat het diegene beschermt die de rijkdom heeft opgebouwd. “Het kan gezien worden als een bescherming van ware liefde en relaties tegen ‘gold diggers’, die gewoon een huwelijk aangaan voor de rijkdom en de levensstijl die ermee gepaard gaan”, klinkt het onomwonden op de financiële nieuwssite Monaco Wealth Management.

Tracey probeerde de scheidingsprocedure in New York te krijgen met het argument dat ze daar het meeste woonden, maar slaagde daar niet in. Om de Amerikaanse rechter te overtuigen dat Monaco wel degelijk hun hoofdverblijfplaats was, voerde Maurice foto’s aan van de kleerkast van zijn vrouw in hun flat aan de Middellandse Zee, met 80 paar schoenen, een berg handtassen en kleren. “Als je die hoeveelheid schoenen ziet, kan je alleen concluderen dat ze in Monaco woont”, zei advocaat Peter Bronstein. Als antwoord toonde Tracey foto’s van de kasten in hun andere woningen. Alleen in Parijs al bleek ze 128 handtassen, 144 broeken, 216 truien en 78 paar schoenen te hebben.

Kunstcollectie

Een andere procedure voor de Amerikaanse rechter ging volgens het Zwitserse magazine Le Temps over de kunstcollectie van het koppel. Ze wilde de helft van de collectie die zich in hun appartement in New York bevond, maar die Maurice had weggehaald net voor hij de scheiding aanvroeg. Tracey was toen op reis. De collectie zou 20 miljoen euro waard zijn. Ook die slag haalde ze niet thuis.

De rechtbank in Monaco baseerde zich in zijn vonnis naar eigen zeggen wel degelijk op de levensstijl van de vrouw. Het koppel heeft onder meer huizen in Zwitserland, Londen, Parijs en Hongkong, een appartement van 18 miljoen euro op Fifth Avenue in New York, een privévliegtuig en een jacht. Maar Tracey vindt het niet voldoende. Ze verklaarde dat ze 400.000 euro per maand uitgeeft.

Ferrari

Maurice – die 1,14 miljard euro waard zou zijn – vindt die alimentatie te veel en gebruikt het argument dat hij zijn vrouw in de acht jaar van hun huwelijk voor 40 tot 60 miljoen euro aan cadeaus gaf, waaronder twee eigendommen in Londen, een chalet in Zwitserland, een boot, een Ferrari en voor miljoenen euro aan juwelen. Hij wil alles of een deel ervan terug.

Exact een jaar geleden kwam het koppel ook al in het nieuws, toen Tracey op zaterdag 4 februari de sleutel van hun kluis in Parijs kwijtraakte en die met een soldeerbout te lijf ging. Volgens de New York Post, die de gerechtsdocumenten kon inkijken, zou Maurice verklaard hebben dat ze enkele mensen belde die een groot gat in de safe maakten. Daarbij zou zijn kunstcollectie zwaar beschadigd zijn. Volgens kunstexpert Christopher Lucien waren de werken van onder meer Damien Hirst en Andy Warhol bedekt met een laagje stof van het kapot branden van de kluis. En hij was er niet zeker van of ze nog wel te redden waren. Waarom Tracey precies in de kluis wou, is niet duidelijk. Het enige wat ze achterliet voor ze het land verliet, was haar gouden trouwring.