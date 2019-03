“Cycloon Mozambique mogelijk grootste ramp ooit op zuidelijk halfrond”, vloedgolven van 6 meter hoog TT

19 maart 2019

12u06

Bron: ANP, Belga 0 De cycloon die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof kan wel eens uitgroeien tot de grootste weersgerelateerde natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond. Met die onheilspellende boodschap komt het Wereldvoedselprogramma van de VN vandaag.

Volgens de organisatie bevonden zich 1,7 miljoen mensen in Mozambique in het pad van de cycloon terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen werden getroffen. Ook in Zimbabwe is er schade. De wervelwind met snelheden tot 190 km/u sloeg toe op 15 maart en ging gepaard met vloedgolven met een hoogte van 6 meter die een “ongelofelijke verwoesting” veroorzaakten in een groot gebied.

Het officiële dodental ligt op bijna 200 in diverse landen maar de VN vreest dat dat aantal aanzienlijk zal oplopen. De regering van Mozambique zei al rekening te houden met meer dan 1.000 slachtoffers. Volgens het Internationale Rode Kruis is in de stad Beira, de op één na grootste stad in Mozambique, 90 procent van de gebouwen vernietigd. “Er is geen communicatie meer mogelijk en de wegen zijn beschadigd. Gemeenschappen zijn onbereikbaar. Men zegt ons dat de situatie buiten de stad nog erger kan zijn”, klinkt het.

In Zimbabwe, waar al zeker 89 mensen om het leven kwamen, is de provincie Manicaland het zwaarst getroffen. Door de hevige overstromingen is in heel het land de noodtoestand afgekondigd. “Het wegennet is vernietigd. Het leger probeert op alle mogelijke manieren om voedsel, dekens en medicijnen naar de getroffen regio’s te brengen”, klinkt het bij de lokale autoriteiten.