"Cyberaanval tegen NAVO-bondgenoot is aanval op ons allen"

28 augustus 2019

12u42

Bron: BBC News 0 Buitenland De NAVO secretaris-generaal, Jens Stoltenberg, zegt dat alle 29 leden, waaronder België, hun krachten zullen bundelen wanneer een van hen slachtoffer wordt van een cyberaanval.

Een cyberaanval zal de bondgenoten verplichten zich collectief te verdedigen, zegt secretaris-generaal Stoltenberg in een statement in Prospect Magazine. De denkwijze van “een aanval tegen een bondgenoot, is een aanval tegen alle bondgenoten”, zoals bepaald in artikel 5 van het Noord-Atlantische Verdrag, is sinds de 9/11 aanslagen in de Verenigde Staten in 2001 niet meer toegepast.

“We ontwikkelden een cyberspace domein waarmee de NAVO zich zal verdedigen wanneer er effectief iets gebeurt in het luchtruim, op land of op zee”, vervolgt Stoltenberg. Het is overigens niet de eerste keer dat de secretaris-generaal deze uitspraken doet.

Eerdere cyberaanvallen

De ransomsoftware ‘WannaCry’ en de virusaanval onder de naam Petya zorgden in 2017 nog voor onrust. Een maand lang zorgde WannaCry ervoor dat computers versleuteld werden zodat bestanden niet meer toegankelijk waren. Een maand later werden belangrijke bedrijfsgegevens gewist door Petya.

De reeks cyberaanvallen was gericht tegen verschillende grote bedrijven over de hele wereld, waaronder een groot aantal NAVO-bondgenoten, en veroorzaakte ruwweg honderden miljoenen dollars aan schade. Toch triggerde de reeks cyberaanvallen artikel 5 niet.

“Wanneer spreken we over een aanval?”

Het idee dat “een aanval tegen een, een aanval tegen allen is”, typeert de NAVO. Maar de denkwijze uitbreiden naar de cyberspace roept vragen op, zegt Gordon Corera, veiligheidscorrespondent van BBC.

In de Koude Oorlog bestond er geen twijfel over welke natie een andere aanviel, zoals de lancering van een raket. De beslissing om dan een tegenaanval te organiseren was snel gemaakt. Maar in de cyberwereld heerst er vaak veel onduidelijkheid. Zo werd Estland in 2007 nog het slachtoffer van een cyberaanval, waarbij het de schuld stak op Rusland. Maar was de schuldige de Russische staat of waren het ‘patriottische hackers’ die vanuit Rusland de aanval coördineerden?

Daarnaast vraagt Corera zich ook af wanneer acties in de cyberspace als een aanval gezien worden. Corera stelt voor naar de gevolgen van een actie te kijken. “Wanneer de infrastructuur van een land afbrokkelt, kan dat een reden zijn om artikel 5 te activeren”. Corera verwijst daarbij naar de, mogelijks door Rusland gecoördineerde, cyberaanval in 2015 tegen Oekraïne -geen NAVO-lid-. De elektriciteitscentrale viel er uit met als gevolg dat belangrijke infrastructuur van het land, zoals vlieghavens, getroffen werd.