"Cultuur van onderdrukking leidde tot coronacrisis": Chinese professor beschuldigt president Xi Jinping openlijk en dat is ongezien

11 februari 2020

Bron: ChinaFile, The Guardian 8 Een vooraanstaande Chinese professor schuift de schuld voor de catastrofale gevolgen van de corona-uitbraak in de schoenen van Xi Jinping. Het is de eerste prominente publieke figuur die het aandurft om onomwonden kritiek te uiten op de Chinese leider. Xu Zhangrun stelt dat de verspreiding van het virus “de rotte kern van het Chinese beleid heeft blootgelegd”.

Xu Zhangrun, een professor in de rechten aan een Chinese topuniversiteit, haalde stevig uit naar de regering in een essay gepubliceerd door het onlinemagazine ChinaFile. Volgens de gerespecteerde intellectueel is de huidige nationale crisis te wijten aan een “cultuur van onderdrukking” en “systematisch onvermogen” - gecreëerd door Xi Jinping.

“Nationale ramp”

“De schuld van dit alles ligt bij de president en de kliek die hem omringt. Het is een politiek systeem dat van elke natuurramp - door menselijk toedoen - een nog grotere catastrofe maakt. De corona-uitbraak heeft de rotte kern van het Chinese bestuur geopenbaard; als nooit tevoren is gebleken hoe fragiel het hart van de staatsstructuur is”, stelt hij.



De professor beschrijft de verspreiding van het coronavirus als een “nationale ramp” die zowel de politiek, de economie als het ethische weefsel van de natie treft - waardoor de uitbraak op een bepaalde manier zelfs tot een meer gevaarlijke situatie leidt dan “totale oorlog”.

De president hield zich de afgelopen tijd grotendeels op de achtergrond terwijl het virus om zich heen greep, maar verscheen maandag in de openbaarheid en liet onder meer zijn temperatuur meten. In Peking bezocht hij een ziekenhuis waar besmette patiënten worden behandeld.

Staatsmedia berichten dat Xi, die een beschermend mondmasker droeg, een ontmoeting had met artsen in het Ditan-ziekenhuis in de Chinese hoofdstad. Daar observeerde hij de behandeling van patiënten en sprak via videoverbinding met medisch personeel in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst de kop opstak. De leider bezocht ook een woonwijk in Peking.

De zeldzame openlijke kritiek op Xi komt er op een moment dat het immense land probeert terug te keren naar een vorm van normaliteit waarbij werknemers en fabrieksarbeiders gestaag het werk hervatten.

Het coronavirus heeft ondertussen al aan 1.016 mensen het leven gekost in China. In het buitenland stierven twee personen. De teller van het wereldwijde aantal besmettingen staat op meer dan 43.000.