"Cultureel misverstand": hakenkruis met adelaar op verpakking vuurwerk veroorzaakt ophef in Duitsland

05 januari 2019

18u05

In Duitsland heeft een hakenkruis op de verpakking van Chinees vuurwerk voor ophef gezorgd. Importeur Weco, een grote speler op de Europese markt, heeft vandaag beloofd opheldering te verschaffen om herhaling te voorkomen. Een koper had op de onderkant van een vuurfontein een afbeelding ontdekt die verdacht veel leek op een gespiegeld hakenkruis met rijksadelaar en daarvan melding gemaakt.

Een woordvoerder van Weco zei dat de Chinese fabrikant van dit type vuurwerkpotten er jaarlijks vele miljoenen maakt. Tegen de voorschriften in is in dit geval geen gebruik gemaakt van ‘ongerept’ papier. “Op de Chinese markt heerst al jaren schaarste”, luidde de verklaring. Daardoor zijn er verschillende soorten oud papier gebruikt, afkomstig van wisselende toeleveranciers.

“Cultureel misverstand”

De zegsman riep in herinnering dat de swastika in veel Aziatische landen gebruikt wordt als gelukssymbool. Daarom is het uitgesloten dat de Chinese leverancier naar het nationaalsocialisme heeft willen verwijzen. “Er is sprake van een cultureel misverstand vanwege de Chinese fabrikant. In veel delen van Azië, en vooral boeddhistische kringen, wordt de swastika al duizenden jaren als symbool van geluk gebruikt”, luidde de verklaring. “Het symbool in kwestie is geen nazi-swastika, maar de omgekeerde versie.”

De swastika, een woord uit het Sanskriet dat ‘geluksbrenger’ betekent, is het heiligste symbool van het hindoeïsme en het jaïnisme, en komt ook in het boeddhisme voor. Het symbool dat door de nazi’s als partij-embleem werd gebruikt, is naar rechts gericht, het oorspronkelijke naar links. In Azië komen beide versies wel nog voor.

Het hakenkruis op de verpakking van het vuurwerk is naar links gericht, en zou dus de hindoeversie moeten voorstellen, maar wordt echter weergegeven met een adelaar die sterk lijkt op de rijksadelaar van de nazi’s. “We konden nergens anders een hindoeversie van een swastika samen met een adelaar vinden”, zei de koper nog in een antwoord op de verklaring van het bedrijf.

“We willen heel duidelijk maken dat het ontwerp op de onderkant van het vuurwerk niet met opzet is gemaakt. We verwerpen haat en discriminatie in welke vorm dan ook! We verontschuldigen ons naar iedereen die zich gekwetst voelt door het swastika-symbool”, aldus het bedrijf nog.