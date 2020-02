"Credit Suisse bespioneerde ook Greenpeace" ES

02 februari 2020

15u37

Bron: Belga 1 De Zwitserse bank Credit Suisse heeft niet alleen zijn eigen topbestuurders, maar ook milieubeweging Greenpeace bespioneerd. Dat schrijft de Zwitserse krant SonntagsZeitung.

Voormalig operationeel directeur Pierre-Oliver Bouée zou zijn hoofd beveiliging de opdracht hebben gegeven om Greenpeace te infiltreren nadat die organisatie in 2017 de aandeelhoudersvergadering van de bank had verstoord.

Volgens SonntagsZeitung kreeg Credit Suisse toegang tot het e-mailsysteem van Greenpeace. Daardoor wist de bank vooraf van acties die de milieubeschermers tegen Credit Suisse wilden houden. Greenpeace heeft kritiek op de Zwitserse bank omdat die investeert in fossiele brandstoffen.

Credit Suisse kwam al in opspraak omdat het de vertrokken bestuurders Iqbal Kahn en Peter Goerke door detectives in de gaten liet houden. De bank verklaarde na onderzoek dat Bouée alleen handelde en dat topman Tidjane Thiam van niets wist. Bouée werd in december ontslagen.

Het schandaal heeft volgens SonntagsZeitung geleid tot een machtsstrijd tussen Thiam en president-commissaris Urs Rohner. Een van de twee zou als gevolg daarvan binnenkort Credit Suisse verlaten.