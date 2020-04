"Coronavirus was al op 15 februari in Nederland" Niels Klaassen en Cyril Rosman Bron: AD.nl

23 april 2020

06u53 3 Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat schrijven onze collega’s van het Algemeen Dagblad (AD) op basis van conclusies van modellenmakers van overheidsorgaan RIVM na het onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

Op donderdag 27 februari werd bij een man uit Loon op Zand uit de aan ons land grenzende provincie Noord-Brabant - formeel de eerste Nederlandse patiënt - het virus vastgesteld. Hij vloog op 18 februari via Brussels Airport voor een zakenreis naar Milaan en keerde drie dagen later zonder enige ziekteklachten terug.

Na deze besmetting gingen bij de regering, het RIVM (voluit Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en ziekenhuizen alle alarmbellen af. Maar in de weken daarvoor trok corona dus al door Nederland.



Telkens wordt nagegaan wanneer opgenomen patiënten voor het eerst ziek werden. “En dan zie je dus dat de eerste ziektedag van de eerste Nederlandse patiënten midden februari was”, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel.

Er waren al meer feiten die wijzen op een vroegere introductie van het virus. Een 49-jarige vrouw uit Altena (een gemeente in het noorden van de provincie Noord-Brabant) kwam op 21 februari op de intensive care van het ziekenhuis in Gorinchem (Zuid-Holland) terecht, al werd pas later een test afgenomen. Ze stelt al ‘weken’ daarvoor klachten te hebben gehad. En uit een peiling onder ziekenhuispersoneel in Noord-Brabant bleek dat bij 7 van de 86 besmette medewerkers de klachten ook al veel eerder begonnen, vanaf medio februari.

