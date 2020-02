“Coronavirus niet afkomstig van markt in Wuhan” HLA

24 februari 2020

08u42

Bron: South China Morning Post 12 Chinese wetenschappers die de oorsprong van het nieuwe coronavirus onderzoeken, zeggen dat de oorsprong toch niet op de vis- en dierenmarkt in Wuhan zou liggen, zoals eerder werd gedacht. Een team van onderzoekers verbonden aan de Chinese academie voor wetenschappen en het instituut voor hersenonderzoek in Xishuangbanna onderzochten de genetische samenstelling van 93 stalen van het virus en konden zo de verspreiding ervan in kaart brengen.

De eerste patiënt waarbij een besmetting met het nieuwe coronavirus werd vastgesteld, toonde symptomen sinds 8 december vorig jaar. Bij zo goed als alle besmettingen die nadien werden vastgesteld, werd een link met de markt in Wuhan gevonden. Uiteindelijk werd de vismarkt op 1 januari gesloten voor het publiek.

Het onderzoeksteam, onder leiding van dokter Yu Wenbin, onderzochten heel wat stalen die wereldwijd werden verzameld. Zij konden twee andere bronnen van besmettingen vaststellen, die niets te maken bleken te hebben met de markt in Wuhan. Zowel op 8 december als op 6 januari was sprake van een exponentiële stijging in het aantal besmettingen, die beiden niets te maken hadden met de markt in Wuhan.

De wetenschappers bevestigen wel dat het virus zich op de drukke markt het snelste kon verspreiden. “Dit onderzoek naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus is van groot belang om de bron te vinden, om de epidemie te controleren en verdere verspreiding tegen te gaan”, zegt het onderzoeksteam. Nog volgens dit recente onderzoek is het virus zich waarschijnlijk begin december, misschien zelfs eind november beginnen verspreiden van mens tot mens.