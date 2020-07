“Coronavirus kan zich verplaatsen over afstand van meer dan 8 meter in slachterijen” KVDS

25 juli 2020

00u03

Bron: Bloomberg 6 Deeltjes van het nieuwe coronavirus kunnen zich in bepaalde omstandigheden over een afstand van meer dan 8 meter verplaatsen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd in een slachthuis in Duitsland. Koude lucht die niet voldoende ververst werd, bleek de boosdoener.

Het onderzoek werpt een nieuw licht op de vraag waarom zo veel vleesverwerkende bedrijven broeihaarden van het nieuwe coronavirus werden.

Oorzaak

De wetenschappers probeerden de oorzaak te reconstrueren van de uitbraak van het virus bij vleesfabriek Tönnies in Duitsland. 1.500 werknemers raakten daar besmet. De uitbraak startte vermoedelijk nadat één werknemer ziek werd in mei en verspreidde zich vooral via een ruimte waar de temperatuur amper 10 graden bedraagt.





De koude lucht, die amper ververst werd, gekoppeld aan de zware werkomstandigheden zouden volgens de studie het virus geholpen hebben om zich over grotere afstand te verplaatsen. “Op deze plaatsen is een sociale afstand van 1,5 tot 3 meter tussen werknemers niet voldoende om de transmissie te verhinderen”, aldus coauteur Adam Grundhoff van het Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for Experimental Virology.