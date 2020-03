“Coronapatiënten gestorven nadat ze chloroquine toegediend kregen in Frankrijk” KVDS

30 maart 2020

11u29

Bron: Belga 22 Le Point enkele coronapatiënten overleden nadat ze het antimalariamiddel chloroquine toegediend kregen. Het werd de afgelopen weken nochtans een van de meest belovende geneesmiddelen tegen het nieuwe coronavirus genoemd. Onder meer In Frankrijk zijn volgens het Franse weekbladenkele coronapatiënten overleden nadat ze het antimalariamiddel chloroquine toegediend kregen. Het werd de afgelopen weken nochtans een van de meest belovende geneesmiddelen tegen het nieuwe coronavirus genoemd. Onder meer viroloog Marc Van Ranst verklaarde dat hij het zelf zou nemen mocht hij het virus oplopen.

Exacte cijfers van het aantal door chloroquine overleden patiënten geeft Le Point niet. Het tijdschrift maakt verder wel ook gewag van hartproblemen als gevolg van het geneesmiddel. Op gezag van een ziekenhuisapotheker spreekt het weekblad van hartritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en hartstilstanden bij patiënten die hydroxychloroquine kregen, al dan niet samen met een antibioticum.

Gereanimeerd

Nog volgens Le Point heeft de gezondheidsdienst van Nouvelle-Aquitaine in het zuidwesten van Frankrijk weet van mensen die zelf het geneesmiddel innamen. Sommigen van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden of zelfs gereanimeerd worden. Le Point zegt de voorbije weken verscheidene getuigenissen gehoord te hebben over het "wilde gebruik" van de middelen, door mensen die denken dat ze besmet zijn. De nationale geneesmiddelendienst ANSM "evalueert" de gevallen.





Er is de afgelopen weken heel wat te doen geweest rond het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine als potentieel geneesmiddel tegen het nieuwe coronavirus. Wetenschappers vermoeden dat het een antivirale en ontstekingsremmende werking heeft en de ontwikkeling van een ernstig ziektebeeld tegengaat. Proeven in laboratoria wijzen in die richting, maar echt wetenschappelijk bewijs van de werking bij mensen is er nog niet.

Er was tien dagen geleden wel een beperkte klinische studie van de Franse professor Didier Raoult, die hydroxychloroquine combineerde met azitromycine, maar ook daaruit kon nog niet met zekerheid afgeleid worden of het middel nu werkte of niet. Het is dan ook wachten op de resultaten van enkele grotere studies, zoals die van professor Herman Goossens, bij honderden tot duizenden testpersonen.

Hoewel onder meer de Amerikaanse president Donald Trump nu al van een “geschenk uit de hemel” spreekt, maant de Wereldgezondheidsorganisatie tot “voorzichtigheid” aan. Desondanks wordt het middel al in heel wat ziekenhuizen gebruikt. Ook in ons land.

Reserveren

Vorige dinsdag vroeg het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan de verdelers van het medicijn alvast om het te reserveren voor ziekenhuizen die Covid-19-patiënten verzorgen en voor apotheken, waar mensen het met een voorschrift kunnen kopen.

Het FAGG heeft zelf al een strategische reserve opgebouwd om bijna 22.000 Covid-19-patiënten te verzorgen. Sinds dinsdag werd het medicijn verdeeld over de ziekenhuizen, en de levering aan de ziekenhuizen kan verschillende keren per week worden verzekerd.

Het FAGG beklemtoont dat het middel zeker niet preventief werkt en alleen onder controle van een arts ingenomen mag worden. “Enkel ernstig zieke patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis kunnen worden behandeld met deze geneesmiddelen. Er is een goede medische opvolging nodig, want er is nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs dat deze geneesmiddelen doeltreffend zijn in de strijd tegen Covid-19.”

