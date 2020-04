'Coronacruiseschip' Ruby Princess mag Australië eindelijk verlaten JG

23 april 2020

12u40

Het noodlottige cruiseschip Ruby Princess is verantwoordelijk voor zo'n 10 procent van alle gevallen van corona en meer dan 25 procent van alle sterfgevallen in Australië. De cruise, die sinds de uitbraak aan boord afgemeerd was in Port Kembla, 100 kilometer ten zuiden van Sydney, heeft het land nu eindelijk verlaten.

De Ruby Princess meerde aan in de haven van Sydney op 8 maart, na 11 dagen op zee. Grens- en gezondheidsautoriteiten lieten toen ongeveer 2.700 passagiers vertrekken van het schip. Bij dat vertrek werden minimale controles doorgevoerd, ook al vertoonden enkele passagiers ademhalingsproblemen.

Volgens de gezondheisautoriteiten konden een op de tien besmettingen in Australië met corona gelinkt worden aan de cruise. Ook waren 21 van 76 sterfgevallen in het land passagiers van de Ruby Princess.

De politie van New South Wales zei donderdag dat het 542 bemanningsleden van het schip had begeleid om naar huis gerepatrieerd te worden. In totaal hebben 33 bemanningsleden positief getest op het virus, en zij zijn in quarantaine geplaatst in door de staat beheerde hotels.

De Australische televisie toonde vandaag live beelden van de Ruby Princess die het dok eindelijk kon verlaten. Het schip is nu onderweg naar Manilla in de Filipijnen.

