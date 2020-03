“Coronacrisis kan luchtvaartmaatschappijen meer dan 250 miljard kosten” ttr

24 maart 2020

14u15

Bron: belga 1 De coronacrisis kan de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd dit jaar meer dan dubbel zo hard treffen als tot nu toe voorspeld. Zij zullen mogelijk tot 252 miljard dollar (omgerekend zo’n 232 miljard euro) aan inkomsten mislopen, zo heeft de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA) vandaag bekendgemaakt.

Begin maart ging de organisatie nog uit van een inkomstenverlies van 113 miljard dollar (zo’n 104 miljard euro), maar ze had zelf vorige week al aangegeven dat die schatting al achterhaald was.

IATA heeft al weet van meer dan 1 miljoen geschrapte vluchten wereldwijd in de eerste helft van 2020. In Europa en het Midden-Oosten bijvoorbeeld zal het vluchtaanbod in het tweede kwartaal vermoedelijk 90 procent lager liggen dan normaal. Over het hele jaar 2020 verwacht IATA dat er wereldwijd bijna 40 procent minder vluchten zullen zijn.



"Dit is de zwaarste crisis die onze sector ooit trof", zei IATA-topman Alexandre de Juniac. Hij riep de overheden nog eens op om snel actie te ondernemen tegen de "liquiditeitscrisis" die er "op volle snelheid" aankomt.

