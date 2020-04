"Corona-berichtgeving van Fox News is gevaar voor de volksgezondheid”: nieuwszender voor de rechter gesleept mvdb Bron: Vanity Fair - The Daily Beast

07 april 2020

19u15 2 Nu het coronavirus de VS compleet in zijn greep heeft (er vielen meer dan 10.700 doden), sleept een ngo nieuwszender Fox News en zakenzender Fox Business voor de rechter. Aanleiding is de corona-berichtgeving van het meest bekeken nieuwskanaal van de Verenigde Staten. Prominente presentatoren met een miljoenenpubliek deden tot 17 maart Covid-19 af als “hysterisch gedoe”, “een hoax” en “iets van de vijanden van Donald Trump om paniek te zaaien onder de bevolking om verplichte medicijnen af te dwingen.”

Met zulke berichtgeving heeft Fox News de levens van vele Amerikanen in gevaar gebracht, stelt het burgerinitiatief Washington League for Increased Transparency and Ethics of kortweg WASHLITE. De ngo uit de noordwestelijke staat Washington diende op 2 april als eerste in de VS een klacht in. In de tien pagina’s tellende aanklacht staat te lezen dat Fox News “te kwader trouw valselijke informatie de wereld heeft ingestuurd waardoor de verspreiding van Covid-19, ondanks erkend als internationale pandemie, werd ontkend of werd geminimaliseerd.”

Onderzoek van Pew Research, het meest gezaghebbende opinie-onderzoeksbureau in de VS, toonde vorige week aan dat Fox erin geslaagd is de perceptie van het coronavirus bij kijkers te doen wankelen. Zo’n 79% van de respondenten die aangaven Fox News te kijken, vonden de media-aandacht rond de gevaren van het coronavirus “overdreven”. Respondenten die voornamelijk CNN (54%) en MSNBC (35%) keken, antwoordden beduidend lager. Uit een andere poll van YouGov en The Economist van midden vorige maart bleek dat Fox News-kijkers (-en radioluisteraars) zich het minst zorgen maakten over het coronavirus, in vergelijking met de kijkers en luisteraars van andere mediakanalen.

Het leidde ertoe dat meer dan honderd professoren van journalistieke opleidingen in de VS een brief ondertekenden gericht aan grote bazen Rupert (89) en zoon Lachlan (48) Murdoch. De Fox-berichtgeving is een gevaar voor de Amerikaanse volksgezondheid, stellen de ondertekenaars onomwonden. De hoogbejaarde mediamagnaat maakt zich grote zorgen, onthulde een insider aan website The Daily Beast. De Australiër heeft advocaten onder de arm genomen indien nog meer organisaties en personen besluiten gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn nieuwskanaal.



De VS zijn het land met verreweg de meeste gevallen van Covid-19 ter wereld. Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedroeg maandag 10.783. Bij minstens 366.000 inwoners is besmetting vastgesteld.

VIDEO: de satirische nieuwsshow The Daily Show zette corona-berichtgeving van Fox News van februari en begin maart achter elkaar. De meest bekeken nieuwszender van de VS minimaliseerde de gevaren.