"Context en nabijheid Syrisch conflict mee oorzaak van vertrek Europeanen” kv

06 februari 2019

17u53

Bron: Belga 0 De context van het Syrische conflict en de relatieve geografische nabijheid zijn er mee de oorzaak van dat zoveel Europese jongeren naar Syrië getrokken zijn. Dat hebben drie terrorisme- en Syrië-experts vandaag verklaard op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum.

Volgens historicus Thomas Pieret valt het Syrische conflict in twee periodes op te splitsen. Tussen midden 2012 en eind 2013 is het, voornamelijk in de zone waar de Europeanen toekomen, relatief rustig. Het Syrische regime voert wel bombardementen uit maar die zijn minder hevig dan vanaf 2014. Dat kan een eerste reden zijn waarom Europese jongeren er niet voor terugschrokken naar Syrië te vertrekken.

Daarnaast valt er volgens de verschillende experts een onderscheid te maken in de motivatie van de mensen die naar Syrië trekken. Zo is er een groep die uit humanitaire redenen gaat, uit solidariteit met de Syrische bevolking die lijdt onder de repressie door het regime.



"Anderen zijn daarheen getrokken in de hoop een leven op te bouwen in een 'echte' islamitische staat" en trokken naar daar met hun hele familie, verklaarde de historicus. "Nog anderen gaan echt omdat ze willen deelnemen aan de gewapende strijd. Daarbij heeft ook de propaganda van Islamitische Staat een rol gespeeld. Zeker in het begin speelde die op de solidariteit met de Syrische bevolking, later verdwijnt dat aspect en komt het 'islamitische' aspect meer naar voor."

Dat religieuze aspect heeft een heel grote rol gespeeld bij het vertrek van heel wat jongeren, die zich wilden afzetten tegen de westerse maatschappij, aldus de experts. Syrië was ook relatief vlot bereikbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tsjetsjenië of andere conflictgebieden, en het conflict was van in het begin zeer aanwezig op de sociale media.