“Conan is de ultieme strijder”: Mechelse herder die gewond raakte bij raid op al-Baghadi wordt geëerd in Witte Huis Sven Van Malderen

25 november 2019

21u39

Bron: CNN 26 De hond die gewond raakte bij de raid op IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is in het Witte Huis met gepaste eer ontvangen. “Conan is de ultieme strijder”, liet de Amerikaanse president Donald Trump optekenen.

De Mechelse herder werd speciaal voor de ceremonie overgevlogen vanuit het Midden-Oosten naar Washington. Ook Melania Trump en vicepresident Mike Pence stonden paraat om hem in de bloemetjes te zetten.

Militaire honden speelden volgens Trump een grote rol bij de operatie tegen al-Baghdadi: ze jaagden de IS-leider naar verluidt doorheen een donkere ondergrondse tunnel onder zijn verblijfplaats. De terrorist liep zichzelf klem, waarna hij geen andere uitweg meer zag dan zijn explosievenvest te gebruiken. Conan liep voorop en raakte lichtgewond door een elektrocutie. Intussen is de K9-hond weer aan het werk.

“Conan is een stevig baasje, daar wil je geen ruzie mee. Zijn talent om geuren te onderscheiden staat buiten kijf. Hij is briljant en heel bijzonder”, haalde Trump de loftrompet boven. De aanwezige journalisten kregen dan weer een plaagstoot te verduren. “Wie zijn mond durft opendoen, zal aangevallen worden. Daar is hij speciaal voor getraind”, klonk het.

De Trumps braken met de traditie om in het Witte Huis een huisdier te hebben. Op de vraag aan Melania of ze deze hond nu zou adopteren voor zoonlief Barron kwam geen antwoord.

De aankondiging dat de hond gehuldigd zou worden, viel niet bij iedereen in de smaak. Trump gebruikte daarvoor immers een gefotoshopt plaatje van de conservatieve rechtse opiniesite ‘The Daily Wire’.

Wonder how James McCloughan feels about this...?https://t.co/8QOVQ5pBVahttps://t.co/VsDrgq7gQD pic.twitter.com/DezH4OJRs5 Jeryl Bier(@ JerylBier) link

Daarbij was de kop van Conan te zien op het lichaam van James McCloughan (73). De gepensioneerde legerarts had twee jaar geleden de hoogste eremedaille gekregen omdat hij het leven van tien mensen tijdens de Vietnamoorlog gered heeft. Een gebrek aan respect, klonk het dan ook.

De man zelf kon er echter wel mee lachen. “Legerhonden zijn heel moedig, dus dit is zeker geen belediging”, klonk het uit zijn mond.