“Complete vernedering”: Britse kranten snoeihard voor May en haar “historisch grote nederlaag” Joeri Vlemings

16 januari 2019

07u55 0 De pijnlijke nederlaag van Theresa May, die gisteravond haar brexitdeal met volle kracht in de prullenmand zag belanden, is natuurlijk voorpaginanieuws in de Britse kranten. Ze sabelen May genadeloos neer en focussen op de “complete vernedering” voor de premier, de ergste ooit in de politieke geschiedenis sinds 1924. The Sun bedacht ook een nieuw porte-manteauwoord: ‘brextinct’. Een overzicht.

De cover van The Sun valt meteen op door de karikatuur van Theresa May. De tabloid plaatste haar gezicht op het lijf van een dodo, een uitgestorven vogel. “Mays deal zo dood als een dodo”, luidt de allitererende kop. En daaronder in het groot: ‘brextinct’, een samentrekking van ‘brexit’ en ‘extinct’ (uitgestorven). De krant haalt de mosterd bij de harde brexiteer Jacob Rees-Mogg, één van de scherpste critici van de premier, ook al zijn ze partijgenoten. “De deal doet dodos er energiek uitzien”, verwoordt hij het.

Ook The Daily Telegraph is niet mals voor May. De duidelijke afwijzing in het parlement van haar brexitdeal met 432 nee-stemmen tegen amper 202 ja-stemmen noemt de krant in haar kop “een complete vernedering”. Van het voorgestelde akkoord tussen het VK en de EU blijft enkel stof over, klinkt het. De krant strooit gretig zout in de wonde: “Het vereist een speciaal soort talent om zoveel mensen zich tegen jou te laten opstellen”.

The Daily Mirror kopt op: “geen deal, geen hoop, geen idee, geen vertrouwen”. Dat laatste als verwijzing naar de motie van wantrouwen van Labour-leider Jeremy Corbyn.

The Times zet “historische nederlaag” in de titel op de frontpagina. “Theresa May stond gisteravond onder toenemende druk om de brexit uit te stellen, nadat ze de grootste nederlaag had geleden in de politieke geschiedenis.”

The Guardian vermeldt eveneens “de historische nederlaag van May nu de Tories zich tegen haar hebben gekeerd”. De krant zegt dat de uitslag van de stemming een “verwoestend verdict” is voor Mays deal.

“Brexit op de rand” titelt The Independent, die net als The Sun uitpakt met een cartoon op de cover. Een rode bus waarop een uitgetelde May vanop het dak het opschrift ‘plan B’ schildert, bengelt aan de rand van de afgrond. De bus is die van de omstreden Vote Leave-campagne uit 2016. Er prijkte toen deze slogan op: “Wij zenden de EU wekelijks 350 miljoen pond. Laten we daarmee de NHS financieren.” Wat suggereerde dat het door Engeland “uitgespaarde” EU-geld naar de Britse gezondheidszorg zou kunnen gaan, een populistische bewering die EU-hater Nigel Farage na het brexitreferendum zelf ontkrachtte. Ook The Independent noemt verder het verschil van 230 stemmen in het nadeel van May historisch en kijkt al naar de vertrouwensstemming vandaag. De krant voegt ten slotte nog dit toe: “Corbyn nog altijd tegen referendum, maar de roep daarom klinkt alsmaar luider bij Labour”.

The Daily Express doet het met een woordspeling: “Dismay”, wat ontsteltenis of verslagenheid betekent. De krant staat bekend als pro-brexit en is milder voor May zelf: “ze vocht dapper voor haar deal”. The Express richt zich tot de parlementairen met een opvallende oproep: “Deze natie schreeuwt om eenheid, maar het enige dat Jeremy Corbyn wil is de premier buiten krijgen. Het is nu tijd voor de parlementsleden om hun plicht te doen en samen te werken met Theresa May voor een deal die zal volstaan voor de 17,4 miljoen kiezers die voor de brexit hebben gestemd... Stel ons niet teleur!”

In de Daily Mail lezen we dat May “vecht voor haar leven”. De krant blikt vooruit op de vertrouwensstemming vandaag: “De premier riep de muitende Tory-parlementsleden op om haar vanavond het vertrouwen te geven. Een nieuwe nederlaag zou tot verkiezingen leiden en Jeremy Corbyn tot in Downing Street kunnen brengen”.

“Parlement verplettert brexitdeal” is de kop van The Financial Times. De krant vat het zo samen: “De brexitdeal van Theresa May, de uitkomst van de marteling van twee jaar onderhandelen in Brussel, werd gisteravond overweldigend verworpen door het Lagerhuis”.

