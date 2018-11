“CNN moet zich schamen dat je daar werkt”: Trump haalt hard uit naar journalisten tijdens persconferentie AW KV

07 november 2018

19u14 3 Onbeleefd, vreselijk en een schande voor CNN. Een journalist van CNN kreeg de volle lading van Trump tijdens zijn persconferentie over de verkiezingsuitslagen. De uithaal kwam er nadat de journalist aan Trump vroeg of hij zich zorgen maakte over het Rusland-onderzoek.

Wanneer Jim Acosta, een journalist van de Amerikaanse nieuwszender CNN, aan de president vraagt of hij de Mexicaanse migranten demoniseert, krijgt hij een antwoord. Maar bij een tweede vraag loopt het mis. Trump probeert de man het zwijgen op te leggen, maar die blijft volhardend volhouden en houdt zijn microfoon stevig vast. Dat wordt hem niet in dank afgenomen: “De manier waarop je Sarah Huckabee (woordvoerster van het Witte Huis) behandelt, is afschuwelijk.”



“Dat is genoeg, leg die microfoon neer”, herhaalt Trump meermaals. Hij wandelt zelfs even weg. “Weet je wat, CNN zou zich moeten schamen dat ze jou voor hen laten werken. Je bent onbeleefd, een afschuwelijk mens en je zou niet voor CNN mogen werken. Laat het beleid van het land maar aan mij over”, besluit hij. Daarbij gebruikt hij zijn favoriete woordje ‘hoax’ nog eens.

“Fake nieuws"

De volgende journalist die het woord krijgt, springt meteen in de bres voor zijn collega. “Om eerlijk te zijn ben ik ook geen grote fan van jou”, bijt Trump terug. Waarna de CNN-journalist opnieuw rechtstaat. “Ga alsjeblieft terug zitten”, reageert de president, met de vinger wijzend. “Als je fake nieuws brengt, zoals CNN vaak doet, dan ben je de vijand van het volk.”



“Vijandige media”

Het gaat opnieuw fout als een tweede journaliste van CNN, April Ryan, hem een vraag probeert te stellen. “Ga zitten, ik heb je het woord niet gegeven”, herhaalt Trump driemaal, opnieuw met zijn vingertje waarschuwend wijzend. Bovendien maakt hij van de gelegenheid gebruik om nogmaals uit te halen naar CNN. “Kijk eens naar de polls van CNN, hoe onjuist ze waren. Dat is pas onderdrukking van de kiezers.”

De journaliste werpt hem een vraag toe. “Excuseer, ik antwoord niet, ik beantwoord de vraag van deze man. Wil je alsjeblieft weer gaan zitten”, reageert de president. “Het is zo’n vijandige media”, blaast hij.

“Vrede, eenheid en liefde"

Alsof er niets gebeurde, waagt een derde journalist een kritische vraag te stellen aan de president. Over de erg verdelende campagne die Trump de voorbije maanden in de VS voerde, met gewelddadige uitspattingen. De journalist vraagt zich af of dat zal veranderen.



In zijn repliek concentreert Trump zich op de rol van de media: “Ik zou graag eenheid, vrede en liefde zien. Ik vind het niet erg als er negatieve berichtgeving is. Als ik een fout maak, bericht er dan eerlijk over." Maar de netwerken berichten volgens hem veel te weinig over al het goede dat hij doet.

De volgende journalist blaft hij gewoon opnieuw af.