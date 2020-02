"CIA-spion" ter dood veroordeeld in Iran YV

04 februari 2020

14u51

Bron: Belga 0 Het hoogste gerechtshof in Iran heeft Amir Rahimpour, een man die Iran bespioneerde in opdracht van de CIA, ter dood veroordeeld. Dat meldt de Iraanse gerechtelijke autoriteit dinsdag tijdens een persconferentie.

Rahimpour werd veroordeeld voor "een poging om Amerikanen te voorzien van informatie over het nucleaire programma van het land". Iran kondigde in juli aan dat het tussen maart 2018 en maart 2019 in totaal 17 Iraniërs heeft gearresteerd in verband met de ontmanteling van een spionagenetwerk van de Amerikaanse centrale inlichtingendienst (CIA). Washington heeft de beschuldigingen eerder ontkend.

Onder de beschuldigen zaten volgens Iran enkele voormalige werknemers van het Iraanse ministerie van Defensie, waardoor de zaak nog voor een militaire rechtbank moest verschijnen. Iran heeft verschillenden van hen ter dood veroordeeld, anderen kregen lange gevangenisstraffen.

Sinds de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken uit het nucleaire akkoord in 2018, blijven de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten toenemen.