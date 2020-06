Exclusief voor abonnees “Christian Brückner zoekt de zwaksten als prooi en speelt voor God” Caspar Naber

12 juni 2020

18u41

Bron: AD.nl 0 Komt er na dertien jaar eindelijk een doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse Madeleine McCann (3)? Duitse justitie zegt aanwijzingen te hebben dat de 43-jarige Christian Brückner het meisje vermoordde, maar nog niet genoeg om hem voor de rechter te brengen. Maar wie is de man die momenteel in het Noord-Duitse Kiel een gevangenisstraf uitzit voor drugshandel?

Zijn laatst bekende adres in Duitsland was in Braunschweig, een voormalige Hanzestad met bijna 250.000 inwoners. Brückner runde er van 2012 tot 2014 een kiosk. Niet in het historische centrum met zijn vakwerkwoningen, maar in het westelijke ringgebied, dat volgens lokale bewoners een slechte naam heeft vanwege de vele (drugs)criminaliteit. Het witte neonbord met blauwe letters hangt een kleine twintig jaar later nog altijd aan de voorgevel. Het draadglas in het onderste deel van de toegangsdeur is gebarsten.

