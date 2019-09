“Chloorkip”: Boris Johnson haalt met vreemde scheldwoorden uit naar oppositieleider Jeremy Corbyn TT

04 september 2019

17u00

Bron: The Guardian, Reuters, Sky News 0 De Britse premier Boris Johnson wil vervroegde parlementsverkiezingen houden op 15 oktober. Dat zei hij tijdens zijn eerste vragenuurtje in het Britse parlement. Maar daar heeft hij een tweederdemeerderheid voor nodig, en oppositiepartij Labour wil die enkel leveren als er zekerheid is dat er geen brexit zonder akkoord komt. De tegenstelling leidde tot een verhit debat tussen Johnson en Labour-leider Jeremy Corbyn in het Lagerhuis.

Labour is als oppositiepartij in principe wel voor vervroegde verkiezingen, maar blijft tegelijkertijd zeer voorzichtig omdat de partij niet in een val wil trappen: eerst moet het wetsvoorstel dat het no deal-scenario moet tegenhouden, goedgekeurd worden. Labour zal de ontbinding van het parlement vandaag dan ook niet steunen.

Johnson greep tijdens het vragenuurtje vanmiddag de terughoudendheid van Labour aan om partijleider Jeremy Corbyn frontaal aan te vallen. Volgens de premier krabbelt de oppositie nu plots terug uit schrik voor de kiezer. "Mag ik de leider van de oppositie vragen te bevestigen dat als de overgavewet wordt goedgekeurd, hij de burgers van dit land zal toelaten hun zeg erover te doen op 15 oktober? ... Er is hier maar één chloorkip aanwezig, en hij zit op die bank”, wees Johnson naar Corbyn tegenover hem. Die had de premier eerder aangewreven weinig in te zitten met de voedselveiligheid in het Verenigd Koninkrijk, aangezien hij een voorstander is van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Daarbij zouden mogelijk ook chloorkippen uit de VS ingevoerd mogen worden.

“Jij mietje”

Later schreeuwde Johnson Corbyn vanop zijn stoel ook toe dat hij verkiezingen moest uitroepen, gevolgd door “you great big girl's blouse”, Britse straattaal voor “jij lafaard” of “mietje”. Corbyn reageerde niet op het scheldwoord.

Johnson had gisteren al aangekondigd dat hij het parlement zou vragen zichzelf te ontbinden, om daarna vervroegde verkiezingen te kunnen organiseren. Hij deed dat nadat de oppositie er met de steun van een twintigtal parlementsleden van zijn eigen Conservatieve partij in geslaagd was de parlementaire agenda over te nemen, waardoor ze vandaag een wetsvoorstel voorlegt dat een ‘no deal’-brexit op 31 oktober tegenhoudt. De premier hoopt de verkiezingen op 15 oktober te kunnen organiseren, maar zeker is dat dus nog niet.

“Wanneer gaat de premier zich excuseren voor zijn racistische uitspraken?”

Johnson kreeg er tijdens het debat overigens ook van langs van Labour-lid Tanmanjeet Singh Dhesi, die zich bijzonder boos maakte over een artikel waarin de premier in 2018 moslim-vrouwen vergeleek met een “brievenbus” en “bankovervallers”. “Al diegenen onder ons die vanaf jonge leeftijd nageroepen werden met namen als ‘handdoekhoofd’ of ‘Taliban’, of die zogenaamd uit bongo-bongoland komen, weten hoeveel pijn het doet om als al kwetsbare moslimvrouw ‘brievenbus’ of ‘bankovervaller’ genoemd te worden”, aldus Singh Dhesi. “In plaats van zich te verschuilen achter valse onderzoeken, wanneer gaat de premier zich eindelijk excuseren voor zijn onbeschofte en racistische opmerkingen?”

Johnson verdedigde zich door te zeggen dat het net Labour is dat zich zou moeten verontschuldigen voor jodenhaat en zei dat zijn artikel net het recht verdedigde om alles te dragen wat iemand wil.

Everyone should watch this incredibly powerful moment. pic.twitter.com/8J53SDZsra Jeremy Corbyn(@ jeremycorbyn) link

