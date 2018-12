“Chloorgasaanval door rebellen is verzinsel van Rusland en Syrië” David Van der Heeden

08 december 2018

07u46

Bron: AD.nl 0 Het waren geen Syrische rebellen die twee weken geleden chloorgas gebruikten bij een aanval op Aleppo, maar regeringstroepen die traangas inzetten op burgers om het op een chemische aanval te laten lijken. Dat zeggen experts van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Bij de aanval raakten tientallen mensen gewond.

De Syrische rebellen lieten direct na de aanval op 24 november weten niet over chemische wapens te beschikken. Volgens de VS lijkt het er sterk op dat de door de Russen gesteunde Syrische overheidstroepen traangas op de stad afvuurden en dat als een gifgasaanval door rebellen wilde voordoen.



Het Russische ministerie van Defensie herhaalde gisteren de aanklacht dat de rebellen Aleppo hebben bestookt vanuit de gedemilitariseerde zone rond de provincie Idlib. De Russen voerden na de vermeende aanval met chloorgas op hun beurt luchtaanvallen uit op doelen van de rebellen.



De gedemilitariseerde zone rond de Idlib werd in oktober ingesteld om de bewoners van het laatste grote rebellenbolwerk te beschermen tegen een mogelijk zwaar offensief. De zone kwam er na gesprekken tussen Rusland en Turkije, maar met de beschuldiging aan het adres van de rebellen zou het bestand op de tocht staan.

Valse beschuldiging

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt over betrouwbare informatie te beschikken, waaruit blijkt dat het juist Syrische overheidstroepen waren die traangas hebben ingezet en dat de Russische beschuldiging vals is. Ook de Britten zijn die mening toegedaan. Inspecteurs konden de plek van de aanval niet direct bezoeken.



“Het is waarschijnlijk dat dit een in scène gezette actie was om de oppositie zwart te maken”, aldus een verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Of het was een mislukte operatie die door Rusland en Syrië nu in hun voordeel wordt uitgelegd”.

Bombardementen VS

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Syrië inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) gevraagd de zaak te onderzoeken. Ook heeft de Syrische overheid bewijzen aangedragen, waaruit het gebruik van chemische middelen door de door het Westen gesteunde rebellen moet blijken.



“Het kan niet worden uitgesloten dat de luide beschuldigingen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erop gericht zijn de aandacht af te leiden van criminele acties van het Amerikaanse leger in het oosten van Syrië”, luidt het in een verklaring. In de stad Hajin zouden dagelijks tientallen doden vallen door bombardementen van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.