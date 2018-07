"Chinezen hacken Australische universiteit met contacten binnen leger"

08 juli 2018

03u16

Bron: ANP

De belangrijkste universiteit van Australië is maandenlang belaagd door hackers. Volgens Australische media is de aanval uitgevoerd door Chinese staatshackers, maar Australië en de Australian National University zeggen daar niets over.