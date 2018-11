Chinese op reclameaffiche verkeerdelijk aanzien voor roodloper, wordt zo onterecht aan digitale schandpaal genageld David van der Heeden

28 november 2018

20u48

Bron: AD.nl 0 In de strijd tegen het oversteken bij een rood verkeerslicht gaat de Chinese overheid ver. Heel ver. Grote steden zetten steeds vaker een extra wapen in om voetgangers te laten wachten. Roodlopers worden te schande gemaakt op tv-schermen in de stad. Helemaal vlekkeloos werkt het Orwelliaanse systeem alleen nog niet.

Wie hier oversteekt bij rood licht heeft, naast het risico om van de sokken te worden gereden, hooguit kans op een opgeheven middelvinger van een voorbijschietende automobilist. Anders is het in de Chinese plaatsen Shandong, Jiangsu, Fujian en Guangdong. Daar maken sinds vorig jaar camera’s opnames van overstekers in overtreding. Andere steden volgden dit jaar.



Een slim systeem achterhaalt op basis van gezichtsherkenning de identiteit van de waaghalzen en zet die, samen met foto’s en een vijftien seconden durend filmpje van het wangedrag, op een breedbeeldscherm. De digitale schandpaal moet voetgangers zo in verlegenheid brengen, dat ze het een volgend keer wel uit hun hoofd laten om niet op groen te wachten.



Pijnlijke blunder

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een groot goed, maar helemaal waterdicht is het herkenningssysteem helaas niet, zo bleek onlangs. Zo belandde in de oostelijke havenstad Ningbo het gezicht van de bekende Chinese zakenvrouw Dong Mingzhu op de schermen. Pijnlijk voor Dong, maar het is nog pijnlijker dat zij helemaal niet in de stad was, schrijft Abacus News. De techniek had zijn werk te goed gedaan.



Wat de camera’s hadden geregistreerd, was een voorbijrijdende stadsbus waarop het gezicht van de zakenvrouw stond afgebeeld. De beelden van de blunder zorgen voor grote hilariteit op socialmediasite Weibo. Maar het door de overheid geroemde systeem krijgt ook kritiek. De politie moest toegeven dat de software had gefaald. Die kreeg direct een update om dit soort fouten te voorkomen.

Digitale schande

Om te voorkomen dat de computers fouten maken, en naam, paspoortnummer en adresgegevens van de verkeerde Chinees worden uitgestald, zou een politieagent de informatie moeten vergelijken met die in een landelijke database. Komt iemand wegens eerdere wandelwandaden in het systeem voor, dan gaat de melding op de schermen of op sociale media.



Wie wordt gesnapt, kan zelf kiezen welke straf er op zijn misstap hoort te staan. Mits het de eerste keer is, zijn er drie mogelijkheden. Optie één is een boete van 20 yuan, omgerekend zo’n 2 euro 50. De tweede keus is een verkeersveiligheidscursus van dertig minuten en de laatste is het twintig minuten lang assisteren van een verkeersagent, schreef de digikrant The Paper.

200 miljoen camera’s

Wie niets opsteekt van de maatregelen kan rekenen op minder clementie. Veelplegers krijgen hoe dan ook een boete van 100 yuan, ongeveer 12, 50 euro. Vervelender is dat de politie ook de werkgever en woonomgeving van de overtreder op de hoogte kan stellen. Die publiekelijke vernedering heeft ook gevolgen voor de kredietwaardigheid en verzekeringspremies van de ‘dader’. Een lage kredietwaardigheid zorgt meteen voor problemen: je kinderen inschrijven op een hoog aangeschreven school wordt zo bijvoorbeeld haast onmogelijk.



China heeft naar schatting zo’n 200 miljoen observatiecamera’s en zet de beelden niet alleen in om overstekende voetgangers te betrappen, maar ook om zware criminelen op te sporen en aan te pakken. Straatagenten zijn zelfs uitgerust met brillen voorzien van een cameraatje. De beelden gaan rechtstreeks naar een centrale computer die, met gebruik van kunstmatige intelligentie de gezichten analyseert en alarm slaat.



Dat de bijna 1,4 miljard Chinezen bij alles wat ze doen in de gaten worden gehouden, voedt de discussie over privacy in het land. Het foutje met Dong laat ook zien dat China’s Big Brother, hoe intelligent ook, niet feilloos is. Onder Dongs gezicht bleek ook nog de verkeerde achternaam te staan. Anderen zien het positief. “Het systeem werkt, want het laat geen gezicht voorbijgaan”, klinkt het op Weibo.