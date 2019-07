“Chinese miljardair ontdook importtarieven VS” ttr

31 juli 2019

22u20

Bron: anp 4 buitenland De Chinese miljardair Liu Zhongtian is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor deelname aan een samenzwering waarbij voor bijna 2 miljard dollar aan importtarieven voor aluminium zijn ontdoken. Dat melden zakenkranten Financial Times en The Wall Street Journal.

De aanklacht dateert al van mei maar is nu pas naar buiten gekomen. De praktijken waarvan Liu wordt beschuldigd zouden al zo'n tien jaar aan de gang zijn. Een direct verband met de huidige handelsoorlog is er niet, al liggen de importtarieven door de vete tussen de VS en China nu wel extra onder een vergrootglas.

Liu is oprichter van aluminiumreus China Zhongwang Holdings. Ook de naam van dat bedrijf wordt in de aanklacht genoemd. De zakenman zelf wordt beschuldigd van fraude en witwassen, waarop een een maximale gevangenisstraf zou staan van 465 jaar. Liu heeft de aantijgingen eerder al tegengesproken. Hij wordt op dit moment niet vastgehouden in de VS.