"Chinese condooms te klein voor mannen uit Zimbabwe": minister doet zijn beklag HR

01 maart 2018

15u19

Bron: South China Morning Post, Zimbabwe News 23 "Chinese condooms zijn te klein voor mannen uit Zimbabwe." Dat zegt David Parirenyatwa, minister van Volksgezondheid in het Afrikaanse land. De Chinese fabrikant Daxiang reageerde al op de uitspraak en is van plan om voortaan verschillende maten aan te bieden.

Parirenyatwa deed de uitspraak op een evenement ter preventie van HIV. In Zimbabwe is naar schatting 13,5 procent van de volwassen bevolking besmet met het virus. "We bevorderen dan ook het gebruik van condooms," zei de minister. "Maar de meeste condooms in ons land worden geïmporteerd uit China en ik krijg klachten van sommige mannen dat ze te klein zijn." Hij richtte zich dan ook naar lokale bedrijven met de vraag om zelf condooms te gaan produceren op maat van de eigen bevolking.

Lengte niet belangrijk

Zhao Chuan, CEO van de geviseerde condoomfabrikant Daxiang uit China, reageerde al op de klachten. "We onderzoeken hoe we aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen. Er zijn plannen om voortaan condooms in verschillende maten aan te bieden." Nog volgens Zhao hebben klanten over de hele wereld verschillende vereisten. Chinese mannen geven de voorkeur geven aan dunne condooms, voor hen is de lengte niet zo belangrijk.

Volgens lokale media behoort Zimbabwe tot de top vijf van condoomimporteurs ter wereld. China is de grootste condoomproducenten ter wereld. Meer dan 300 bedrijven maken er jaarlijks ongeveer 3 miljard condooms.

Zimbabwe Health Minister David Parirenyatwa Protests Against Small Chinese Condoms https://t.co/IcSGQ2LIeH pic.twitter.com/4cneTzZmZv thezimbabwenewslive(@ thezimnewslive) link