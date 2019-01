“Chinese arts die onthulde dat hij dna van baby’s manipuleerde, vervalste ethische beoordelingen” ttr

21 januari 2019

13u10

Bron: anp, reuters 0 De Chinese wetenschapper die beweert achter de geboorte te zitten van de eerste genetisch gemodificeerde baby’s, heeft alleen gehandeld en verschillende richtlijnen overtreden. He Jiankui regelde volgens de autoriteiten zelf de financiering en rekruteerde op eigen houtje een team om de omstreden procedure uit te voeren, zo bericht staatspersbureau Xinhua.

He Jiankui zei in november in een filmpje op YouTube dat hij embryo’s bewerkte om kinderen resistent te maken tegen hiv. De Chinese arts paste de CRISPR-techniek toe, die werd voordien enkel toegepast op planten en dieren, en bij volwassenen om een dodelijke ziekte te bestrijden. De invloed van zo’n ingreep op menselijke patiënten bleef beperkt tot die persoon zelf. Maar de genetische aanpassingen die nu zouden gerealiseerd zijn bij embryo’s kunnen mogelijk erfelijk zijn voor nakomelingen.

Ophef

“Ik voel een enorme verantwoordelijkheid om niet alleen de eerste te zijn, maar ook als voorbeeld te dienen”, zei de wetenschapper later tijdens een congres. Over het al dan niet toelaten van de omstreden techniek zei hij: “Het is de maatschappij die zal beslissen over de volgende stappen.”



De onthulling van de Chinese arts leidde internationaal tot grote ophef en ook de Chinese autoriteiten veroordeelden zijn werk. He Jiankui moest na zijn bekendmaking in november zijn onderzoek onmiddellijk stopzetten van de Chinese autoriteiten. De wetenschapper staat naar verluidt al maanden onder huisarrest op de universiteit in Shenzhen.

Vervalsing

Uit onderzoek blijkt nu dat de Chinese wetenschapper zich bewust heeft onttrokken aan toezicht, zo meldt Xinhua. Ook zou hij ethische beoordelingen hebben vervalst om vrijwilligers te kunnen strikken. In het onderzoeksrapport staat te lezen dat de arts “beroemd wilde worden en meer geld wilde verdienen”.

“Dit gedrag is een forse overtreding van de ethische richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Het is een overtreding van de nationale richtlijnen en het heeft schadelijke gevolgen in binnen- en buitenland”, zo citeert staatsbureau Xinhua uit het rapport.

De onderzoekers zeggen dat sommige betrokkenen mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd. De informatie over die mensen is overgedragen aan de landelijke autoriteiten.

Verboden

In Europa en de VS is dit soort van genetische modificaties verboden. China verbiedt zelf ook het klonen van mensen, maar niet de genetische manipulatie op zich.