‘China test vaccin massaal op werknemers van staatsbedrijven’ Bob van Huet

26 september 2020

19u15

Bron: AD.nl 1 In de race om een coronavaccin is China op grote schaal bezig met testen op werknemers van staatsbedrijven en van farmaceutische bedrijven die het vaccin zelf ontwikkelen. Daarvoor wordt een noodprocedure gebruikt. Volgens The New York Times worden mogelijk al honderdduizenden Chinezen versneld getest, buiten de gebruikelijke en trage testprogramma’s om.

Regeringsvertegenwoordigers rekruteren proefpersonen bij staatsbedrijven voor verschillende vaccins die nu in de derde testfase zouden zijn aangekomen, meldt de Amerikaanse krant.

Kim Mulholland, een Australische onderzoeker van het Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne, was als toezichthouder betrokken bij diverse tests met vaccins. Hij twijfelt aan de huidige gang van zaken. “Ik ben bang dat werknemers van Chinese bedrijven medewerking moeilijk kunnen weigeren.”

Gokken met gezondheid?

Volgens The New York Times neemt China mogelijk een gok met de gezondheid omdat straks nog maar moet blijken of de massaal geteste vaccins uiteindelijk ook 100 procent veilig en effectief zullen zijn. Er is ook twijfel of iedereen die nu al dan niet verplicht deelneemt aan de tests ook werkelijk intensief wordt gevolgd op eventuele bijwerkingen.

De Chinese bedrijven die werknemers hebben gevraagd vaccins te testen zouden die ook een geheimhoudingsverklaring hebben laten ondertekenen waarin staat dat men niet met journalisten mag praten, aldus de krant.

(Lees verder onder de foto)

Proefkonijnen

Het is niet duidelijk hoeveel mensen in China inmiddels een coronavaccin hebben gekregen. Sinopharm, een Chinees staatsbedrijf met een mogelijk vaccin in de laatste testfase heeft aangegeven dat honderdduizenden mensen ermee zijn geïnjecteerd. Sinovac, een in Peking gevestigd bedrijf, meldt dat meer dan 10.000 mensen in de hoofdstad zijn vaccin al hadden gekregen. Los daarvan zouden alle Sinovac-werknemers en hun familie proefkonijn zijn.



Volgens een hoge ambtenaar van de Chinese Nationale Gezondheidscommissie heeft de Chinese regering “begrip en de steun” van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een woordvoerder van de WHO zei zaterdag dat de Chinese noodverordening voor het snelle testen niet onderhevig is aan goedkeuring door de WHO.

Lees ook: Vertraging dreigt voor door België gekocht vaccin (+)