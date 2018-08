"China strategisch het beste ingedekt tegen de Verenigde Staten" TTR

16 augustus 2018

16u23

Bron: Belga 0 China is met voorsprong de grootmacht met de beste strategische indekkingscapaciteit tegenover supergrootmacht de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van VUB-er Nikolas Vander Vennet. Binnen zijn vernieuwde index die de "strategic hedge" van elf grootmachten meet tussen 2005 en 2015 is China helemaal naar de kop geklommen.

De index voor de strategische indekking bekijkt in welke mate regionale grootmachten hun competitieve positie op economisch en militair vlak kunnen verzekeren ten opzichte van de Verenigde Staten. De vernieuwde index werd door onderzoeker Nikolas Vander Vennet verfijnd door onder andere de nucleaire revolutie te incorporeren.



"Strategic hedge betekent dat ze hun militaire en economische capaciteit gradueel opbouwen. Dan doen ze best niet te snel, want dan kan de VS denken dat ze iets van plan zijn. Ze moeten dit op strategische manier opbouwen zonder de Verenigde Staten te provoceren", aldus Vander Vennet.

Kwetsbare economie

In 2005 stond Japan nog aan de top van de lijst van regionale grootmachten die strategisch het best ingedekt is tegenover de VS. Maar Japan zakt nu naar de tweede plaats, net voor Duitsland. Rusland is de laatste in het lijstje van elf. Ondanks het groot nucleair arsenaal is het pover resultaat voornamelijk te wijten aan zijn kwetsbare economie, die vanaf 2014 een flinke duik nam.

"China is heel erg vooruitgegaan, omdat het zich baseert op economische vooruitgang. Het bruto binnenlands product (bbp) stijgt en daardoor kan het zich ook permitteren om militair even snel te stijgen", aldus Vander Vennet.